Oglasio se Antolić: Demantirao bih da sam loša kopija Mamića, usmjeren sam prema izgradnji stadiona

Borba za prijestolje u Maksimirskoj 128 ne prestaje i danas je dobila svoj nastavak. Nadzorni odbor Dinama održao je od 11 sati novinsku konferenciju u prostorijama kluba, a na njoj su bili neki članovi Izvršnog odbora, kao i Skupštine. Svi koji su se pojavili na toj konferenciji dio su 'Mamićeve' struje, odnosno protivnici Krešimira Antolića koji se odmetnuo od međugorskog bjegunca.

Zdravko Mamić želi pokazati da je i dalje stvarni gazda u Dinamu i izbaciti Krešimira Antolića, a to mu je poručio tako što je Nadzorni odbor obznanio potpise više od polovice Skupštinara. Sa tim 41 potpisom Mamićeva struja imaju većinu, a to znači da će predsjednik Dinama Mirko Barišić u roku od 30 dana morati sazvati, a potom u roku od 60 dana i održati izvanrednu sjednicu Skupštine.

- Svi ljudi koji su na skupštini zatražili smjenu člana uprave Krešimira Antolića i koji su potpisali ovaj zahtjev koji je danas predan za održavanje izvanredne sjednice imaju samo jedan motiv, željeli vi to priznati ili ne. Ne mogu govoriti u njihovo ime, ali ih dugo poznam i razgovarao sam s njima i oni imaju jedan motiv i najvažniji. Jednostavno, ne žele da klubom upravlja loša kopija Zdravka Mamića. I to je pravi motiv - rekao je predsjednik NO Miroslav Rožić.

Oko svega se sada oglasio Antolić za Dnevnik HRT-a.

- Demantirao bih da sam loša kopija bivšeg čelnika Kluba Zdravka Mamića. Naime, u svojim osobnim i poslovnim karakteristikama ja sam sve suprotno od njega. Što se tiče pravnog okvira o kojem su govorila gospoda, osobno smatram da je tijek sjednice skupštine održane 12.12.2022. bio nestatutaran u nekoliko točaka, o čemu su zatraženi inspekcijski nadzori koji trebaju razriješiti pravne dileme koje očito postoje u tumačenju nadzornog odbora i izvršnog odbora kluba - rekao je pa dodao:

- Međutim, moj prioritet je raditi svoj posao kao člana uprave, usmjeren prema stvaranju uvjeta za izgradnju novog stadiona te ukupnu dobrobit kluba. Ostalo neka bude riješeno u okvirima prava i zakona - zaključuje Antolić.