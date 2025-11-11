Naši Portali
HNL

Oglasila se sudačka komisija: U prošlom kolu napravljena samo jedna pogreška

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 16:21

Nakon što je domaća momčad postigla pogodak, koji nije priznat zbog kažnjiovg zaleđa, gostujući branič br. 34 namjerno je pljunuo u leđa domaćeg napadača br. 9 što sudac nije primijetio

Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija iz 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva, objavio je HNS na svojoj službenoj stranici. Izdvojene su samo četiri situacije, a Layec smatra kako je samo u jednoj od njih sudac donio pogrešnu odluku i to na utakmici Slaven Belupa i Lokomotive.

Layec smatra kako je momčad iz Koprivnice trebala dobiti kazneni udarac, a evo kako je ta situacija objašnjena i koje su još situacije izdvojene.

Prosvjednici otišli pred zgradu splitskog suda: 'Tražimo hitno ukidanje pritvora svim uhićenima'

Situacija br. 1: GORICA - VUKOVAR 1991 (77. minuta); agresivno ponašanje

Nakon što je domaća momčad postigla pogodak, koji nije priznat zbog kažnjiovg zaleđa, gostujući branič br. 34 namjerno je pljunuo u leđa domaćeg napadača br. 9 što sudac nije primijetio. Nakon preduge provjere VAR je preporučio sucu da pregleda situaciju radi potencijalnog crvenog kartona.

Sudac je utvrdio pljuvanje braniča i ispravno mu dodijelio crveni karton zbog agresivnog ponašanja prema suparničkom igraču.

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA - SLAVEN BELUPO (88. minuta); kazneni udarac

Tijekom protunapada gostujuće momčadi napadač br. 23 ušao je u kazneni prostor te bio u duelu s braničem domaće momčadi br. 20.

U trenutku dok je napadač imao kontrolu nad loptom branič je napravio prekršaj saplitanja. Ni u jednom trenutku branič nije igrao loptom niti je dodirnuo, a napadač ni u jednom trenutku nije naglasio kontakt.

Smatramo da je branič nepropisno srušio napadača te da je sudac propustio dosuditi kazneni udarac, a VAR pozvati suca na pregled situacije.

Situacija br. 3: HAJDUK - OSIJEK (64. minuta); druga opomena

U startu dvojice suparničkih igrača, igrač gostujuće momčadi, koji je već dobio žuti karton u 45. minuti, udario je u nogu suparničkog igrača bez dodirivanja lopte. Prvi pomoćni sudac obavijestio je suca o ovom preoštrom startu, a nakon nekoliko sekundi sudac je odlučio pokazati drugi žuti karton igraču koji je počinio prekršaj.

Smatramo da se ovaj start može definirati kao nesmotren i da je zaslužio žuti karton.

Situacija br. 4: HAJDUK - OSIJEK (82. minuta); igranje rukom

Prilikom udarca prema gostujućim vratima, branič br. 38, koji je padao na tlo, skrenuo je loptu rukom. Branič je bio okrenut lopti leđima te je postavio ruku u normalan položaj kako bi podupro tijelo.

Prema Pravilima nogometne igre i našim smjernicama u potpunosti podržavamo odluku donesenu na terenu za igru da se ovakav kontakt ne kažnjava dosuđivanjem kaznenog udarca.

Ključne riječi
NK Lokomotiva Slaven Belupo Sudačka komisija HNL

