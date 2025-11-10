Naši Portali
Drama kod Jastrebarskog: Netko pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu
VL STATIVA

VIDEO Igor Musa: Mislim da u Dinamu postoje klanovi u svlačionici, Kovačević mora napraviti rez

Šibenik: Prijateljska nogometna utakmica HNK Šibenik - NK Croatia Zmijavci
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.11.2025.
u 11:04

Ponedjeljak ujutro rezerviran je za Večernjakovu sportsku emisiju Stativa. Danas nam je u goste došao nekadašnji nogometaš Hajduka i Rijeke Igor Musa. S njim je razgovarao naš novinar Željko Janković.

"Vidljivo je da Dinamo ima probleme i to se nakuplja. Svaka utakmica stvara dodatni pritisak i sada su tu gdje jesu, u još većem problemu i sada se moraju nositi s tim", rekao je Musa pa se osvrnuo na trenera Marija Kovačevića.

"Stanka im je došla u idealnom trenutku. Mi ne znamo koji su njihovi problemi, a ja kao hajdukovac nisam kompetentan to govoriti. No, sigurno je potrebno napraviti rez i vidjeti gdje je problem - je li to jedan igrač ili skupina njih. Iz iskustva znam da se u momčadi rade podjele i tako nastaju klanovi u svlačionici. Mislim da to u Dinamu postoji iz onoga što vidim na terenu. Vidjet ćemo hoće li sada neki igrač nastradati i biti Pedro."

"Kovačević je sada iskusniji trener i treba spasiti sebe i donijeti bolje rezultate. Puno je tu novih igrača i mislim da je ova kriza čak i normalna s obzirom na velik broj odlazaka i dolazaka igrača. Vjerujem da će trener i uprava na zimu napraviti dodatnu selekciju, bez obzira što će to koštati."

Hajduk

"Za pohvaliti je novu plejadu mladih igrača iz Hajdukove škole i mislim da to treba biti baza. Omladinska škola, mladi HNL igrači i tek onda stranci. Garcia se nametnuo kao trener koji zna provesti svoju ideju i ne bježi od toga da promijeni mjesto igraču. Rebiću u špici nije išlo, a onda ga je gurnuo na krilo. Kada vidi da nešto ne štima, vrti i mijenja", rekao je Musa te dodao:

"Većina trenera se boji staviti mlade igrače, a ovo je hrabar potez Garcije. On ima povjerenje u te igrače, a oni mu vraćaju na najbolji način.

HNL?

"Liga je postala izjednačena, Osijek je posljednji, Rijeka osma... Kvaliteta je izjednačena, a klubovi koji su bili pretedenti za ispadanje su u gornjem dijelu ljestvice. Najbolji mladi igrač? Jagušić iz Slaven Belupa.

KA
kanđija
11:21 10.11.2025.

Točno tako. Vidi se na terenu da neki igrači nekima neće da daju loptu iako su u idealnoj poziciji. Jučer se vidio izostanak Valinčića i Mišića. Benaser se nije vidio jer nije imao prostora kojeg ima kad igra Mišić. Ali trener se ponaša tvrdoglavo i tera neki svoj inat. Najbolje je da ode . Nije otpremnina razlog da ga se drži.

CA
Carabit
11:36 10.11.2025.

Problemi su novci koje je igracima uzeo Boban i ponistio ugovore, radi novaca istjerao je i Petkovica.

MS
Magdalenin suprug
11:10 10.11.2025.

Ako Boban ne smjeni Kovačevića navijači će se okrenuti protiv Bobana i tražiti njegovu ostavku.

