VIDEO Igor Musa: Mislim da u Dinamu postoje klanovi u svlačionici, Kovačević mora napraviti rez

Ponedjeljak ujutro rezerviran je za Večernjakovu sportsku emisiju Stativa. Danas nam je u goste došao nekadašnji nogometaš Hajduka i Rijeke Igor Musa. S njim je razgovarao naš novinar Željko Janković.

"Vidljivo je da Dinamo ima probleme i to se nakuplja. Svaka utakmica stvara dodatni pritisak i sada su tu gdje jesu, u još većem problemu i sada se moraju nositi s tim", rekao je Musa pa se osvrnuo na trenera Marija Kovačevića.

"Stanka im je došla u idealnom trenutku. Mi ne znamo koji su njihovi problemi, a ja kao hajdukovac nisam kompetentan to govoriti. No, sigurno je potrebno napraviti rez i vidjeti gdje je problem - je li to jedan igrač ili skupina njih. Iz iskustva znam da se u momčadi rade podjele i tako nastaju klanovi u svlačionici. Mislim da to u Dinamu postoji iz onoga što vidim na terenu. Vidjet ćemo hoće li sada neki igrač nastradati i biti Pedro."

"Kovačević je sada iskusniji trener i treba spasiti sebe i donijeti bolje rezultate. Puno je tu novih igrača i mislim da je ova kriza čak i normalna s obzirom na velik broj odlazaka i dolazaka igrača. Vjerujem da će trener i uprava na zimu napraviti dodatnu selekciju, bez obzira što će to koštati."

Hajduk?

"Za pohvaliti je novu plejadu mladih igrača iz Hajdukove škole i mislim da to treba biti baza. Omladinska škola, mladi HNL igrači i tek onda stranci. Garcia se nametnuo kao trener koji zna provesti svoju ideju i ne bježi od toga da promijeni mjesto igraču. Rebiću u špici nije išlo, a onda ga je gurnuo na krilo. Kada vidi da nešto ne štima, vrti i mijenja", rekao je Musa te dodao:

"Većina trenera se boji staviti mlade igrače, a ovo je hrabar potez Garcije. On ima povjerenje u te igrače, a oni mu vraćaju na najbolji način.

HNL?

"Liga je postala izjednačena, Osijek je posljednji, Rijeka osma... Kvaliteta je izjednačena, a klubovi koji su bili pretedenti za ispadanje su u gornjem dijelu ljestvice. Najbolji mladi igrač? Jagušić iz Slaven Belupa.