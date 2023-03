Oduševio je protiv Turaka pa dobio nagradu: Vatrenom u Bayernu osjetno skočila cijena

Josip Stanišić (22) bio je jedan od najboljih igrača u pobjedi Hrvatske protiv Turske (2:0) u drugoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. Nogometaš Bayerna krenuo je na desnom beku umjesto Josipa Juranovića i priliku iskoristio na najbolji mogući način. Imao je ključnu ulogu kod prvog pogotka - nakon što ga je sjajnom dugom loptom pronašao Josip Šutalo, izbio je pred Ferdija Kadioglua pa dodavanjem prema Pašaliću izbacio Caglara Soyuncua, a Mario dodao Mateu Kovačiću za vodstvo naših nogometaša.

No, u 32. minuti posebno je oduševio potezom. Turci su na svojoj desnoj polovici pokušali prebaciti na lijevu stranu naše polovice terena - Stanišić je prvo nadvisio Kadioglua, odigrao dodao Pašaliću pa mu ovaj vratio, činilo se da će Kadioglu prvi doći do nje te ju izbiti, ali Josip se glavom hrabro išao na njegovu kopačku te izašao kao pobjednik. Prošao je i Calhanoglua pa stigao sve do vratara, no u konačnici ostao bez udarca. Hrvatska je trebala na kraju dobiti korner, ali sudac je pokazao na gol-aut.

Jednako impresivnu formu pokazao je u dresu bavarskog diva. Prije tri tjedna, našao se u prvih 11 Bayerna za uzvratni susret protiv PSG-a u osmini finala Lige prvaka i zaustavio Kyliana Mbappea pa je njegova momčad s ukupnih 3:0 prošla dalje. U tekućoj sezoni u za klub ima ukupno 19 nastupa, a broj bi mogao rasti s obzirom na prikazano, usprkos konkurenciji koju na desnoj strani čine Joao Cancelo te Benjamin Pavard.

Raste mu i cijena, jer ga je Transfermarkt odlučio nagraditi za dobre nastupe. Dosad je vrijedio osam, a danas je prema portalu specijaliziranom za vrijednost igrača 'težak' 12 milijun eura.

28.03.2023., stadion Timsah Arena, Bursa, Turska - Kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2024. godine, skupina D, 2 kolo, Turska - Hrvatska. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dosad je za vatrene skupio devet nastupa. Nakon utakmice s Turcima stao je pred mikrofon.

- Velika pobjeda, očekivali smo ovako tvrdu utakimcu, jednostavno bilo je nekih individualnih grešaka, ali mislim da smo u defanzivnom dijelu odradili jako dobru utakmicu, u ofenzivnom iskoristili prilike. Livaković je branio odlično. Dobro se osjećam kad igram s Gvardiolom. Sigurno da možemo napraviti velike stvari - zaključio je.

Nahvalio ga je i poznati lovac na talente Jacek Kulig.

- U sjeni su Joška Gvardiola, ali Josip Šutalo i Josip Stanišić su jako, jako važni igrači za Hrvatsku. Dva iznimno podcijenjena braniča - napisao je Kulig, vlasnik stranice Football Talent Scout, na Twitteru.