Odrastao je u neimaštini, roditelji su se zbog njega odricali hrane, a sada je na vrhu svijeta

Nogometaš PSG-a Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu i izabran je za najboljeg igrača u 2025. godini. Fracuski ofenzivac dobio je nagradu France Footballa ispred Yamala, Vitinhe, Raphine i Salaha.

Dembélé je rođen 15. svibnja 1997. u Vernonu, malom gradu u Normandiji. Odrastao je u skromnoj muslimanskoj obitelji afričkog podrijetla; njegov otac Ousmane Senior potječe iz Malija, a majka Fatimata ima korijene iz Mauritanije preko svoje majke i Senegala preko svojeg oca. Kao klinac, Dembélé je pokazivao iznimnu energiju i strast prema gotovo svakom sportu, ali posebice se posvetio nogometu, igrajući na ulicama Vernona sa starijom braćom i prijateljima.

Unatoč financijskim izazovima, roditelji su ga nepokolebljivo podržavali u njegovim snovima. Otac Ousmane Senior radio je kao vozač kamiona, dok je majka Fatimata povremeno radila kao čistačica. Obitelj je živjela u skromnom dvosobnom stanu u radničkom kvartu Vernona, često se boreći s plaćanjem računa i financiranjem osnovnih životnih troškova. Roditelji su često žrtvovali vlastite potrebe, a nekad se odricali i vlastitih obroka, kako bi Ousmaneu mlađem omogućili treninge te kupnju kopački i kostobrana. Naravno, u nogometu su ove priče o teškom djetinjstvu tako česte da im se jednostavno gubi utjecaj, ali kad već iznosimo Dembéléovu životnu priču, lagali bismo kad bismo rekli da mu je djetinjstvo u financijskom smislu bilo jednostavno.

Svoje prve nogometne korake napravio je u lokalnom klubu zvanom Evreux, gdje je bio od 2004. do 2010., a ondje je nerijetko dominirao svojim driblinzima i eksplozivnošću. To su prepoznali u prvoligaškom klubu Rennesu, i to vrlo rano, te doveli Ousmanea u svoj omladinski pogon kao 13-godišnjaka. Za seniorsku momčad debitirao je pet godina poslije, te mu je samo 29 utakmica bilo dovoljno da privuče pozornost nogometnog svijeta. U tih 29 utakmica ubilježio je 12 golova i pet asistencija, što mu je omogućilo transfer u Borussiju Dortmund na ljeto 2016. Za to je Rennes uprihodio iznimnu cifru od 35 milijuna eura.

Njemačkom velikanu taj se transfer itekako isplatio. Dembélé je kao 19-godišnjak ‘zapalio’ nogometni svijet, budući da je u svojoj prvoj sezoni za žuto-crne (sezona 2016./2017.) upisao nevjerojatan učinak od 30 direktnih sudjelovanja u golovima (10 golova i 20 asistencija). Probajte se prisjetiti kakav je dojam tada ostavljao na nogometni svijet. Stupci su bili zasluženo krcati hvalospjevima i superlativima i zaista se u tim trenucima činilo da je riječ o najvećem talentu svjetskog nogometa.

Stoga, iz tadašnje perspektive, nije ni čudno da su svi najveći nogometni klubovi opasno zagrizli za njegov potpis i da je potencijalna cijena bila vrtoglava. Na kraju je, nakon samo jedne sezone u Dortmundu, Barcelona uspjela pobijediti u toj utrci, plativši odštetu od 135 milijuna eura za Dembéléa, što taj transfer još i danas čini trećim najskupljim u povijesti nogometa. Od njega su jedino skuplja, ironično, bila dva transfera koja je platio njegov sadašnji klub PSG koji je doveo Neymara iz Barcelone za 222 milijuna eura i Kyliana Mbappéa iz Monaca za 180 milijuna eura. Ne treba ni trošiti riječi na to kako takva transferna odšteta stavlja okove i pritisak na igrača. Kad si igrač s trećim najskupljim transferom u povijesti nogometa, od tebe se automatski očekuje savršenstvo.

A Dembélé je u Barceloni od 2017. do 2023. bio jako daleko od savršenog, pa je stoga proglašen najvećim promašajem u povijesti Barcelone, a prema nekima čak i u povijesti nogometa. U šest sezona u Blaugrani je odigrao 185 utakmica te upisao učinak od 40 golova i 41 asistencije. Na prvu to ne zvuči toliko loše, ali kad u obzir uzmemo već spomenutu transfernu odštetu, očekivanja koja idu uz nju te dodatan kontekst oko Dembéléova razdoblja u Barceloni, razumljivo je zašto ga je nogometna javnost proglasila takvim promašajem.

Njegov boravak u Kataloniji obilježile su brojne ozljede, ponajprije problemi s tetivama. Propustio je iznimno velik broj utakmica, što je definitivno utjecalo na njegovu formu i kontinuitet. Povremeno je pokazivao bljeskove talenta zbog kojeg je i doveden u Barcu, a jedan od njegovih trenera Xavi Hernandez u njemu je vidio potencijal za “najboljeg na svijetu”. Unatoč tome, konstantni problemi, suspenzije i kontroverze spriječile su ga da se ostvari u Barceloni. Dembéléov boravak u katalonskom klubu bio je obilježen nizom skandala, kako na terenu tako i izvan njega. Osim čestih kašnjenja na treninge i sastanke, bio je kritiziran zbog prekomjernog igranja videoigara do kasno u noć. Mediji su također izvještavali o njegovim neprimjerenim prehrambenim navikama i nedostatku profesionalizma. Prema brojnim pričama tadašnjih klupskih zaposlenika prema hranu koju su mu napravili nutricionisti ostavljao je po podu, dok je umjesto toga naručivao brzu hranu te mu je stan bio krcat praznim kutijama ‘fast food’ narudžbi.

Nadalje, spomenute česte ozljede su nerijetko pripisivane lošoj kondiciji i neadekvatnoj pripremi. U principu, Dembélé je zbog svih ovih razloga, kombinirano s iznosom plaćenim za njega, u katalonskim, španjolskim i svjetskim medijima, ali i generalno među navijačima, bio prikazan kao klupski neprijatelj broj jedan, a kad tome dodamo činjenicu da se za minute morao izboriti uz takve suigrače poput Lionela Messija, Antoinea Griezmanna, Luisa Suareza, Pierre-Emericka Aubameyanga, Memphisa Depaya i mnogih drugih velikih imena, upadanja u crne rupe činila su se još većima. Na kraju krajeva, Dembélé je i sam priznao da je “potratio pet godina života svojim lošim životnim navikama i neprofesionalnim pristupom”. Kad je na ljeto 2023. iz Barcelone otišao u PSG za 50 milijuna eura, navijači Blaugrane su odahnuli unatoč tome što ga je klub prodao za 85 milijuna eura manje od iznosa za koji ga je kupio.

Ni u počecima u glavnom gradu Francuske nije se činilo da će biti išta bolje. Početak je bio prilično slabašan za Dembéléa, s osam pogodaka u njegovih prvih 50 nastupa za klub. To razdoblje su, opet, obilježile ozljede, ali i problem njegove završnice jer i kad je uspijevao raditi razliku driblinzima i prodorima, nije uspijevao u tome da isporuči kvalitetan ‘završni proizvod’, odnosno udarac. Preokret se, ipak, počeo događati, kad je poslije odlaska Mbappéa iz kluba trener Luis Enrique prebacio Dembéléa s krilne pozicije na poziciju povučenog centralnog napadača, takozvane lažne devetke, te mu dao potpunu slobodu u napadačkim kretnjama i akcijama. Osim toga je pod Enriqueom postao profesionalac u punom smislu te riječi, jer je uveo pravu ishranu, životni stil i način treniranja. Nakon sedam godina traženja, Dembélé je konačno našao u sebi ono što je cijela nogometna zajednica znala još od njegovih tinejdžerskih dana – potencijal da postane jedan od najboljih igrača na svijetu. Od naslova “najveći promašaj u povijesti nogometa” došao je do današnje titule najboljeg na svijetu. Još jedan dokaz da se ploča itekako može okrenuti.