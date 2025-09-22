Izabran je najbolji nogometaš svijeta! Evo tko je ponio taj naslov

Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu, najpoznatiju individualnu nagradu u nogometu. Dvadesetosmogodišnjak je bio ključan u prvom trijumfu PSG-a u Ligi prvaka kada su u finalu pobijedili Inter s 5-0.

Dembele nije bio na proglašenju u Parizu jer je u isto vrijeme igrao derbi francuskog prvenstva u Marseilleu. Dembele je osvojio Zlatnu loptu ispred Laminea Yamala koji je bio drugi, te još jednog igrača PSG-a, Portugalca Vitinhe, koji je zauzeo treće mjesto.

Španjolska reprezentativka i igračica Barcelone, Aitana Bonmati, osvajačica je Zlatne lopte kod nogometašica treći uzastopni put.Prošlosezonska pobjednica La Lige i drugoplasirana u Ligi prvaka s Barçom te na EURU sa Španjolskom, Katalonka Bonmati je ponovno proglašena najboljom igračicom svijeta, ispred svoje sunarodnjakinje Marione Caldentey i engleske napadačice Alessie Russo.

Arsenalov napadač Viktor Gyokeres i Barcelonina napadačica Ewa Pajor osvojili su trofej Gerd Müller, nagradu za najbolje strijelce. Švedski reprezentativac dao je čak 54 gola na 51 službenoj utakmici za Sporting u minuloj sezoni, dok je Poljakinja Ewa Pajor, koja je dugo igrala za Wolfsburg, postigla 41 na 43 utakmice u debitantskoj sezoni za Barcelonu.

PSG, aktualni osvajač Lige prvaka, najbolji je klub u muškoj konkurenciji. Nagradu je preuzeo predsjednik Nasser Al-Khelaifi, dok je kod najbolji Arsenal.

Vratar Gianluigi Donnarumma, ključna figura u PSG-ovom prvom naslovu Lige prvaka prošle sezone, osvojio je nagradu Yachine Trophy za najboljeg vratara. Talijan, koji je ovog ljeta napustio Pariz i potpisao za Manchester City, osvojio je nagradu drugi put u dobi od 26 godina, naslijedivši Emiliana Martineza, vratara Aston Ville. 2021. godine podigao je trofej nakon što je s europskim prvakom Italijom proglašen najboljim igračem EURA.

Parižanin Luis Enrique proglašen je najboljim trenerom sezone 2024.-25., ali nije prisustvovao ceremoniji podizanja trofeja Johan Cruyff, jer je bio na utakmici u Marseilleu. Luis Enrique (55) vodio je PSG do njihove prve pobjede u Ligi prvaka u povijesti, uz naslove prvaka i Francuskog Kupa. U ženskoj konkurenciji, izbornica Engleske Sarina Wiegman, osvajačica svog trećeg Europskog prvenstv, osvojila je Johan Cruyff Trophy.

Yamal je osvojio Raymond Kopa Trophy za najboljeg mladog igrača sezone 2024.-25., ispred Parižanina Désiréa Douéa.Osamnaestogodišnji Yamal preuzeo je svoju nagradu na pozornici u Théâtre du Châtelet, u srcu Pariza, od svjetskog prvaka Raphaëla Varanea. Kopa Trophy dodjeljuju bivši dobitnici Ballon d'Or-a s popisa koji je prethodno sastavio urednički tim France Footballa.