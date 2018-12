Odlični Zubac i Bogdanović u pobjedama Lakersa i Pacersa

Ivica Zubac odigrao je sinoć sjajnu utakmicu u pobjedi njegovih Lakersa nad New Orleansom (112:104) u NBA ligi. Hrvatski košarkaš na parketu je proveo 32 minute uz "double-double" učinak - 16 koševa i 11 skokova.

Odličan je bio i Bojan Bogdanović - 17 koševa, dva skoka i četiri asistencije u pobjedi Indiane kod Brooklyna (114:106).

Dario Šarić ubacio je sedam koševa uz pet skokova za Minnesotu koja je izgubila od San Antonija (124:98).

NBA rezultati:

LA Lakers - New Orleans 112-104

Ivica Zubac igrao je za LA Lakerse 32 minute i postigao 16 koševa (šut za dva 8-10) uz 11 skokova, 2 osvojene lopte i 2 blokade

San Antonio - Minnesota 124-98

Dario Šarić igrao je za Minnesotu 20 minuta i postigao 7 koševa (šut za dva 2-4, trica 0-1, slobodna bacanja 3-3) uz 5 skokova, 4 asistencije i 1 osvojenu loptu

Brooklyn - Indiana 106-114

Bojan Bogdanović igrao je za Indianu 35 minuta i postigao 17 koševa (šut za dva 2-4, trica 3-4, slobodna bacanja 4-4) uz 2 skoka, 4 asistencije i 1 osvojenu loptu

Toronto - Cleveland 126-110

Ante Toni Žižić igrao je za Cleveland 18 minuta i postigao 11 koševa (šut za dva 5-9, slobodna bacanja 1-2) uz 6 skokova i 1 asistenciju

New York - Atlanta 107-114

Mario Hezonja nije ulazio u igru za New York

Portland - Utah 90-120

Sacramento - Memphis 102-99

Chicago - Orlando 90-80

Charlotte - Detroit 98-86

Boston - Milwaukee 107-120