Odlazak na Svjetsko prvenstvo ne mijenja činjenicu - Hrvatska ima budućnost!

Svaki put, pa tako i onaj od tisuću milja, započinje prvim korakom. A hrvatski košarkaši put kojim žele otići na Svjetsko prvenstvo započeli su porazom. A s obzirom na to da svaki poraz oneraspoloži, treba reći da je poraz Hrvatske od europskog prvaka Slovenije bio onaj s određenim ohrabrujućim elementima.



Doduše, kada se na kraju pohoda budu "zbrajali mrtvi", najvažnije će biti koliko imate pobjeda, a ne kakav ste dojam ostavili. Pa tako ni Slovenci, koji zacijelo ne mogu biti zadovoljni umjetničkim dojmom u Zagrebu, ne trebaju si time razbijati glavu jer ušli su u kvalifikacije s pobjedom. Ustvrdio je to i njihov izbornik Aleksandar Sekulić:



– Prva utakmica svakog natjecanja uvijek je najteža, a pogotovo kada imate teškog suparnika kao što je bila Hrvatska, i to na njegovu terenu. U ovim kvalifikacijama ne samo da će svaki bod biti važan nego i svaki koš.



NBA u četiri nastupa



I doista, bit će to "grbav" put na kojem Hrvatska vrijednost svojih dionica mora podizati pobjedama nad Švedskom i Finskom. Jer, samo s četiri pobjede protiv Skandinavaca možemo biti dovoljno konkurentni u drugom krugu skupina u kojoj nas čekaju utakmice sa zacijelo jačim reprezentacijama od Finske i Švedske kao što su Izrael, Poljska, Njemačka ili pak Estonija. A i u drugom krugu skupina, za prolaz dalje, trebat će biti među tri najbolje, što nam u kvalifikacijama za prethodno Svjetsko prvenstvo nije pošlo za rukom jer smo u konkurenciji Litve, Italije, Poljske i Mađarske bili tek peti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Kosarkaska utakmica Hrvatska - Slovenija kojom se otvaraju kvalifikacije za Svjetsko kosarkasko prvenstvo koje ce se odrzati u Japanu, Filipinima i Indoneziji 2023. godine. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL



U tim kvalifikacijama loše su se proveli i Slovenci, koji također nisu izvadili vizu za SP jer su bili posljednji u svojoj skupini, nakon Španjolske, Turske, Crne Gore, Letonije i Ukrajine. No, Slovenija s Dončićem i bez njega nije ista reprezentacija baš kao ni Hrvatska sa svojim NBA igračima (Bogdanović, Zubac, Šarić) i euroligašima (Simon, Žižić, Bender) ili bez njih.



No, da biste prošli kvalifikacijsko sito i rešeto, morate imati dovoljno jake igrače izvan tih najjačih svjetskih klupskih sustava jer su vam oni tijekom godine nedostupni. Doduše, Mršiću će u ovom slučaju od 12 mogućih utakmica biti dostupni u samo četiri pa se on zacijelo nada da će u srpnju i krajem kolovoza 2022. sva četiri puta poentirati. Dakako, ako se uopće domognemo skupina drugog kruga,što ćemo znati početkom srpnja.



U sve to Mršić je krenuo vrlo hrabro, gotovo pa hazarderski, no tko ne riskira, taj i ne profitira. Hrvatski izbornik odlučio se za radikalno podmlađivanje i prvi znaci ispravnosti te odluke dali su se naslutiti baš u utakmici sa Slovenijom. A ključni igrači u njihovoj pobjedi bili su košarkaši između 29 i 31 godinu (Prepelič, Murić, Blažič) dok su u hrvatskom sastavu vrlo važne uloge imali jedan 19-godišnjak (Prkačin) i dva 20-godišnjaka (Gnjidić, Rudan),o kojima je nakon utakmice izbornik ovako zborio:



– Možda bi Šakić na četvorci u kreaciji ponudio nešto više, no ovo kako je Prkačin na svojoj poziciji odigrao, bilo je jako dobro. Uz onu utakmicu protiv Mornara, ovo mu je bila najbolja utakmica sezone. Gnjidić je jak na lopti i on posjeduje ono što ovaj put nije pokazao, a to je da ide više na koš, da ide u prodore, posebice ako na njemu ostane teški centar poput Dimeca. Lovro je bek od dva metra, atletski sposoban i u njemu ćemo dobiti odlična igrača baš kao i u Rudanu, jako talentiranom krilu koji sa svojih 208 centimetara ima raspon ruku od 220 centimetara. I on i Prkačin su na četvorci dečki s NBA atletskim potencijalom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Kosarkaska utakmica Hrvatska - Slovenija kojom se otvaraju kvalifikacije za Svjetsko kosarkasko prvenstvo koje ce se odrzati u Japanu, Filipinima i Indoneziji 2023. godine.



To sve stoji, no pitanje je hoće li oni dozreti dovoljno brzo da kvalificiraju reprezentaciju za SP. Baš kao i to hoće li dovoljno brzo sazrijevati i Ivišić i Tišma, koji igraju za drugu momčad Budućnosti, podgorički Studentski centar.



– Čak i ako se dogodi najcrnji scenarij i ne odemo na SP, barem ćemo imati reprezentaciju za dulje razdoblje. Štoviše, ja vjerujem da ćemo čak i za sljedeći Eurobasket, na kojem ćemo imati naše najbolje igrače iz NBA i Eurolige, mogli imati i neke od ovih igrača u bitnim ulogama. Sada smo izgubili "u egalu" od ozbiljne reprezentacije, a za šest mjeseci ćemo takve utakmice dobivati, a za dvije godine i po 10-15 razlike.



Debitant s 27 godina



Još je jedan debitant u ovoj utakmici odigrao važnu ulogu, a to je bio 27-godišnji Filip Bundović, ljevoruki centar s kvalitetnom igrom leđima košu, prijetećom tricom i dobrim osjećajem za dodavanje.



– Bundović je stvarno odigrao dobru utakmicu. Ta mi smo od ove Slovenije, prije olimpijskih kvalifikacija, u Opatiji izgubili 20 razlike, a imali smo tada iskusniju momčad na raspolaganju.



Mršić se nada da bi već u sljedećem kvalifikacijskom "prozoru" na raspolaganju mogao imati i Rudanova suigrača iz Mege Karla Matkovića (208 cm), vrlo potentnog centra, momka rođenog u BiH (Livno), koji bi mogao dobiti hrvatsko košarkaško državljanstvo. A kada bi, uza sve njih, Hrvatska angažirala i stranca (Amerikanca) na mjestu braniča jakog na lopti i prodornog onda bi to bila potentna momčad čak i bez igrača iz NBA i Eurolige.