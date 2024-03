Odbio je otići u Dinamo s Jakirovićem, a sada s Rijekom lovi naslov: 'Ova momčad to zaslužuje'

Nakon reprezentativne stanke Rijeku čeka utakmica s Rudešom u Kranjčevićevoj. Trenutno vodeća momčad tablice je predah iskoristila za pripremne utakmice te su s visokih 6:0 svladali Domžale. Pomoćnik Željka Sopića, Radomir Đalović, gostovao je u emisiji Radija Rijeke . Osvrnuo se na performanse momčadi u toj utakmici, kao i trenutnu situaciju u prvenstvu .

"Momci su odigrali odličnu utakmicu koju su shvatili maksimalno ozbiljno. I sam rezultat pokazuje našu nadmoć. Iskoristili smo tu utakmicu da probamo još neke igrače, da nekima damo šansu s obzirom na to da nije bilo reprezentativaca i mislim da su momci odradili odličan posao", rekao je Đalović.

"U svakoj utakmici neki novi igrač iskoči, mislim da se u ovoj sezoni 15 ili 16 igrača Rijeke upisalo u strijelce, to je naša najveća snaga, kvaliteta i momčadski duh. Nadam se da ćemo tako nastaviti, ostalo je još devet utakmica u prvenstvu i ako Bog da još tri u Kupu i nadam se da ćemo nastaviti ovako i otići do kraja", nastavio je osvrćući se na činjenicu da su u pripremnoj utakmici zabila čak petorica igrača.

Rijeka trenutno predvodi prema broju zabijenih golova. Istovremeno drže predzadnje mjesto po broju primljenih golova. Očito je Sopić uspio stvoriti dobru ravnotežu i suradnju između obrambene i napadačke igre. "Mislim da je tu presudna naša kvaliteta, jer imamo dobre igrače i u obrani i u napadu. Koji god igrač dobije priliku odgovori maksimalno dobro, igrači su željni igre i pobjeda, to je naša najveća snagu", kazao je Đalović kojem je ovo treći mandat u klubu i koji je odbio otići u Dinamo sa Sergejem Jakirovićem.

"Ovo je karakterno najbolja momčad u kojoj sam igrao i radio. Bilo bi mi jako žao ako ovi momci ne osvoje naslov. Toliko su povezani i predani, oni to zaslužuju i sigurno se neće predati do zadnjeg kola i dat će sve od sebe. Momci su svojim radom pokazali da to zaslužuju, zajedno s trenerom i svima nama doveli su ekipu na prvo mjesto, najzaslužniji su za sve i nitko im ne može oduzeti nadu i volju s obzirom da su prvi, da su ove zadnje dvije-tri utakmice pokazali da se mogu nositi s pritiskom jer su ostali na prvom mjestu", kazao je pa zaključio:

"Posebno je bila bitna utakmica u Koprivnici, jer se išlo na pauzu i bilo je jako važno da pobijedimo, da imamo mir u pripremama ovih 14 dana prije Rudeša. Pokazali su da su pravi i na onako lošem terenu i pod pritiskom prvog mjesta, velika je to pobjeda za nas."

