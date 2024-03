Stigle važne informacije za navijače Dinama uoči derbija na Poljudu, ovo moraju znati

Pred nama je "vatreno" razdoblje u HNL-u. U subotu od 19.30 sati igra se derbi 28. kola domaćeg nogometnog prvenstva, na Poljudu će Hajduk dočekati Dinamo. Isti suparnici sastat će se na istom mjestu i u srijedu, 3. travnja u sklopu polufinala Kupa. S time u vezi, Dinamo je svojim navijačima na društvenim mrežama prezentirao neke upute kojih bi se morali držati oni koji će otići na južnu tribinu splitskog stadiona.

Postalo je poznato da će Dinamo, odnosno njegovi navijači dobiti po 1463 ulaznice za obje utakmice, kako onu prvenstvenu, tako i onu u Kupu. Svaka ulaznica koštat će pet eura, a prodavat će se isključivo na Ticket pointu pored Maksimira, u isti dan za obje utakmice.

Pravo prvokupa na Ticket pointu imat će vlasnici godišnjih ulaznica, a to će moći iskoristiti već od sutra, dakle od 26. ožujka, u vremenu od 11 do 19 sati. Ako ostane još ulaznica, one će se prodavati u srijedu i u četvrtak, u isto vrijeme, na istom mjestu. Što se kup-dvoboja tiče, prodaja će trajati i 29. odnosno 30. ožujka, dva dana duže.