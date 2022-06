Odbio je igrati za Hrvatsku, ali sada se vratio u reprezentaciju i konačno prekinuo šutnju

Nemalo iznenađenje za nazočne novinare dogodilo se na press-konferenciji HKS-a organiziranoj na dan kada su izbornik Damir Mulaomerović i šef struke Dino Rađa okupili reprezentaciju za nastup u kvalifikacijskim utakmicama za SP protiv Slovenije i Finske.

Bojan predaje štafetu

Prvi put nakon olimpijske presice u Riju, šest godina poslije, pred skupom hrvatskih novinara pojavio se Mario Hezonja koji je tako prekinuo višegodišnji "silenzio stampa" kada su u pitanju hrvatski mediji, s izuzetkom Dubrovačkog vjesnika. Dogodilo se to ponajprije zahvaljujući izborniku Mulaomeroviću o kojemu je Mario govorio vidjevši ga na mjestu glavnog stratega:

– Mula je tu, napokon. Znamo se dugo. Htio sam se pripremiti što bolje. Zahtjevno je spremiti se u ovako kratkom vremenu, no takve prilike grade velike stvari. Vjerujem da ćemo se spremiti i početi graditi jednu lijepu priču.

A Mario je bio prilično dobro raspoložen, možda i zbog toga što je dugogodišnji vođa reprezentacije Bojan Bogdanović najavio da će svoju štafetnu palicu glavnog igrača polako predati njemu i Ivici Zupcu, a vjerujemo i Dariju Šariću kojeg, zbog ozljede, u ovoj akciji neće biti.

– Kad Bojan tako kaže, ja sam polaskan, jer čovjek je doktor ovog sporta. No spreman sam preuzeti odgovornost, pogotovo za ove kvalifikacije. Moje vrijeme tek dolazi i preuzet ću štafetu kada to bude potrebno, no tu su Bojan i Zubac i oni su ispred svih nas kada srce ove reprezentacije Šarić nije s nama.

Iza Hezonje je sjajna sezona. Prvi put je, u seniorskoj košarci, nositelj igre što mu je omogućio njegov hrvatski trener u Unicsu Velimir Perasović. I vidljivo je da je bolji igrač nego što je bio u NBA ligi gdje nije dobio pravu priliku.

– Radio sam i dok mi nisu dali da igram, dok je bilo teško. Nikad me to nije poljuljalo, nikad nisam odustao. Zapravo, te godine i ta ljeta dok sam radio na sebi pomogli su mi u razvoju. Mislim da sam tada postajao bolji, a sve je na vidjelo izašlo ove sezone. Sve zahvale za to idu mom treneru Perasoviću i njegovu pomoćniku Karakašu koji su mi bili kao roditelji. Pružili su mi priliku i sve je došlo prirodno.

S obzirom na to da je u NBA ligi igrao na svim pozicijama, pa čak i na lažnoj petici, koja mu od tih pozicija najviše odgovara?

– Najviše mi odgovara biti na parketu, na bilo kojoj poziciji. Odgovaraju mi pozicije vanjskih igrača, no igrat ću ono što izbornik bude od mene tražio. Dobra je stvar da u reprezentaciji ima nas koji možemo rotirati pozicije.

Na to, čini se, ozbiljno računa i izbornik Mulaomerović, koji se na spomen petorke dvometraša (Gnjidić, Hezonja, Bogdanović, Zubčić, Zubac) samo nasmijao:

– Na dobrom ste tragu.

Mula je zadovoljan onima koji su se odazvali, a posebno pristupom Dragana Bendera.

– Dragan me ugodno iznenadio, sam me nazvao i rekao da bi došao trenirati bez obveze da uđe u 12. To je pravi pristup.

Igrači slušaju menadžere

No izbornik nije zadovoljan time kako na stvar gledaju dvojica mladih centara.

– Matkovića i Brankovića nažalost neće biti jer su se odlučili za "workoute" u NBA klubovima kako bi se nametnuli za NBA draft. Na okupljanju nije bilo ni Žižića, no on ima liječnički pregled u svom novom klubu Efesu, pa će nam se priključiti u ponedjeljak. Jedino mi smeta što sam za to saznao tek večer prije.

Ono što smeta Dini Rađi, i to poprilično, odlasci su neformiranih igrača na pokusne treninge preko Atlantika.

– Ti "workouti" su totalna glupost. Sve što tamo pokazuješ jest jedan na nula. Bolje bi im bilo da su tu i da treniraju sa Žižićem i Zupcem, da na treningu igraju protiv Bogdanovića i Hezonje. A tamo će se samo maltretirati s brojnim putovanjima i pokaznim treninzima s nizom klubova. Ako njih dvojica misle da su spremni igrati u NBA ligi, a ne mogu dominirati u domaćim ligama, onda smo u debelom raskoraku. Oni za to nisu spremni, no slušaju svoje menadžere umjesto da misle svojom glavom.

>> Pogledajte doček Martina Erlića u Tinju