Od skupljanja starog željeza do vlasnika tima Formule 1

Da bi proslavio 36 godina postojanja brenda Walter Wolf na ovim prostorima, ali i 45 godina od pobjede u Monacu istoimenog tima Formule 1, vlasnik brenda Matjaž Tomlje za svog prijatelja Waltera Wolfa organizirao je u Zagrebu malu svečanost. Na njoj se nazdravilo pjenušcem Walter Wolf te razgledala monografija posvećena luksuznom brendu koji se bavi proizvodnjom satova, kožne galanterije, nakita, parfema, sunčanih naočala, vina... a u Hrvatskoj je najpoznatiji po cigaretama iz proizvodnog pogona Tvornice duhana Rovinj.

No, više od svega toga, kao sportskog novinara, nas je zanimala sportska povijest ovog kanadskog biznismena a riječ je o čovjeku koji je bio vlasnik momčadi koja je prva i jedina pobijedila u svojoj debitantskoj utrci Formule 1. Zbilo se to 1977. na Velikoj nagradi Argentine u Buenos Airesu kada je za volanom njegova bolida bio Južnoafrikanac Jody Scheckter.

- S obzirom da smo bili debitanti na toj utrci nismo uopće dobili svoj boks nego smo se morali parkirati na travi - prisjetio se Wolf sezone u kojoj je Scheckter izborio tri pobjede i šest postolja te je na kraju zauzeo drugo mjesto, iza dominatnog Nikija Laude.

A Walter Wolf Team je te sezone, u poretku konstruktora, osvojio četvrto mjesto.

Dakako, sve ovo ne bi bilo toliko zanimljivo da nije riječ o Kanađaninu (od oca kočevskog Nijemca i majke Slovenke) koji govori i razumije hrvatski jer je odrastao u Mariboru. Štoviše, kao klinac je, a to je ispričao Matjaž Tomlje (negdašnji automobilist), skupljao staro željezo i to mu je bila polazna poslovna točka u karijeri u kojoj se obogatio na nafti iz Sjevernog mora i u kojoj će biti dovoljno bogat za fomira vlastiti tim Formule 1.

- Kada sam bio dijete nisam imao za bicikl a da bih izvodio sve što sam činio u životu morao sam se prvo obogatiti. A potom sam morao biti dovoljno lud da u Formulu 1 investiram svoj novac. Svi ostali timovi su imali svoje sponzore a ja sam bio jedini glupan koji je sve plaćao. Danas takvo što više nije moguće. Pa jednom Red Bullu koja je fantastična kompanija trebalo je sedam godina da izbori prvu pobjedu.

Prije toga bio je partner sa, tada manje poznatim a kasnije slavnim, Frankom Williamsom čija "štala" ima devet konstruktorskih i šest pojednačnih, vozačkih, naslova prvaka svijeta.

- Pomagao sam Franku da njegov tim preživi pa tako i kada je bio na rubu bankrota - kazao je Wolf koji je nakon tri godine od Formule 1 odustao, a Frank je osnovao novi tim i proslavio se u svijetu automobilističkog sporta.

Foto: Dražen Brajdić

Od tri pobjede njegova tima, Walteru nije najdraža ta debitantska u Argentini nego ona u Monte Carlu.

- Taj osjećaj se ne može kupiti jer to što se ondje događa je više o utrke.

Osim Jodyja Schecktera, koji će kasnije (1979.) postati svjetski prvak, za Waltera Wolfa su vozili još i Gille Villeneuve, Keke Rosberg i James Hunt koji se, kao bivši svjetski prvak, nije proslavio. Štoviše, u prvih sedam utrka Hunt je ciljem prošao samo jednom i tada je bio osmi.

- Hunt je nosio grižnju savjesti da je baš on kriv za smrt Ronniea Petersona u kojeg je udario na utrci u Monzi. Ja ga nisam htio, no moji Englezi u timu jesu a na kraju se pokazao da je bio daleko od starog Hunta. Štoviše, kada smo ga u Monte Carlu vidjeli da u dva iza ponoći, na dan utrke, izlazi iz sobe koja nije bila njegova to je za nas bilo gotovo. Potjerali smo ga i uzeli Rosberga.

Hunt je bio najbolji primjer da nije dovoljno zvati se svjetskim prvakom da biste još uvijek bili dobri.

- To je neminovnost sporta. Ne možeš se stalno uspinjati jer dođe vrijeme i kada krećeš nizbrdo. Vidi se to sada i na primjeru Lewisa Hamiltona za kojeg ne vjerujem da će osvojiti svoj osmi naslov. Jednostavno, dolazi vrijeme za nove šampione.

Došlo je vrijeme i za novi tip ljudi u Formuli 1.

- Iz mojeg vremena tu je jako malo ljudi. Bernie Ecclestone se jako drži i još uspješno djeluje no vi imate sada i ljude koji su sada u Formuli 1 a ne tako davno su jahali na devama - našalio se ovaj zanimljivi čovjek bogate poslovne karijere koji danas živi između Kanade, Meksika i Europe.