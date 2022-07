Formula 1: Verstappen ima sjajan spoj agresije i preciznosti, Horner: U formi je života!

Ferrari je na Silverstoneu prekinuo Red Bullov niz od čak šest uzastopnih pobjeda u ovogodišnjem prvenstvu formule 1. No da Max Verstappen nije oštetio svoju podnicu i tako pretrpio veliki gubitak, nastavio bi s dominacijom.

Jer, čovjek je to koji vlada ovim sportom posljednje dvije godine. Nakon što je lani osvojio naslov svjetskog prvaka, ove je sezone krenuo u obranu. Trenutačno je prvi u ukupnom poretku, slavio je u šest od deset odvoženih utrka.

Na domaćoj stazi

No svi se pitaju može li njegov Red Bull slaviti u vlastitom dvorištu, jer danas je na rasporedu utrka za VN Austrije (15 sati, Sportklub HD), vozi se na stazi koja nosi njihovo ime, a mjesto je to na kojemu je Verstappen slavio i prošle godine.

Max Verstappen (NED) Redbull Racing RB18 during 2022 Austrian Grand Prix - Sprint race, Formula 1 Championship in Spielberg, Austria, July 09 2022

– Nevjerojatno je vidjeti toliko puno publike koja mi ovdje daje podršku već nekoliko godina. To mi definitivno mami osmijeh na lice, nadam se da ćemo imati sjajan vikend – rekao je 24-godišnji Verstappen, kojeg mnogi već vide na postolju.

Nema ni puno dokaza kojima bi se tu moglo proturječiti. Činjenica jest da trenutačno dominira Formulom 1 jer Max Verstappen vozi na potpuno drukčijoj razini od bilo koga drugog na stazi.

Šef momčadi Red Bulla Christian Horner smatra da nikad nije ni vozio bolje:

– Max je u formi života – rekao je.

No nije on jedini zaslužan, ima nešto i u njegovu bolidu. Naime, Red Bull je prijelaz u novu tehničku eru F1 realizirao bolje od bilo koje druge momčadi. Imaju bolid koji je najbrži na većini staza, a i problema imaju daleko manje od, recimo, Mercedesa.

Naime, u Austriji su se Lewis Hamilton i George Russell razbili u posljednjem dijelu kvalifikacija i uzrokovali dvije crvene zastave. Mercedes nikako da pronađe balans ove sezone, ali sedmerostruki svjetski prvak vjeruje da hoće. Postolje na posljednjoj utrci u Velikoj Britaniji pobudilo mu je optimizam.

start of the race, depart, 01 VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing RB18, action 16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari F1-75, action 55 SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari F1-75, action 63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W13, action during the Formula 1 Rolex Grosser Preis Von Osterreich 2022, 2022 Austrian Grand Prix, 11th round of the 2022 FIA Formula One World Championship from July 8 to 10, 2022 on the Red Bull Ring, in Spielberg, Austria

– Ohrabrilo me to, krećemo u pravom smjeru. Uz malo više napornog rada nadam se da se možemo približiti izgledima za pobjedu. Zaista vjerujem da možemo osvojiti utrku ove godine – rekao je Hamilton pa se osvrnuo na današnju utrku:

– Uvijek smo se mučili u Austriji tako da će biti teško pobijediti ovdje, ali ne i nemoguće – zaključio je čovjek koji nije imun na starenje i kad-tad bit će sve dalje od vrha. Nekako se čini da to vrijeme polako dolazi, a preuzima ga baš mladi Nizozemac, koji je bio odgajan da bude pobjednik. Svi se slažu s time da u svojoj vožnji ima savršenu kombinaciju preciznosti i agresije, a u svemu pomaže i njegovo golemo samopouzdanje.

Pobijedi na teži način

Max je dijete bivšeg vozača Josa Verstappena i Sophie Kumpen, koja je u svoje vrijeme bila vrlo dobra u kartingu. Cijeli je život stoga stjecao iskustvo za volanom.

Max Verstappen (NEL), Oracle Red Bull Racing during 2022 Austrian Grand Prix - Sprint race, Formula 1 Championship in Spielberg, Austria, July 09 2022

Jos je jednom rekao da mu je u kartingu izbjegavao staviti malo ulja na kvačilo kako bi poboljšao start, samo da bi Max imao više posla. Morao se boriti za svoj put.

– Nije to bilo samo “pobijedi”, bilo je pobijedi na teži način i nauči svoju umjetnost – objasnio je Jos.

No Max se više ne muči, formulu vozi s lakoćom.