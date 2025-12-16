Večernji te daruje: Spektakl FNC 26 iz Podgorice gledaj ekskluzivno na VOYU

Brzo osigurajte svoje online mjesto na spektaklu OVDJE. Promotivni kod za aktivaciju VOYA dolazi na Vaš email isti ili prvi sljedeći radni dan. Ne propustite ovu fantastičnu priliku.

Pripremite se za finalni spektakl godine u Podgorici, gdje će se 20. prosinca na FNC 26 dogoditi uzbudljiv susret između Miloša ‘Cobre’ Janičića i Alexa ‘Cowboya’ Oliveire u borbi na catchweightu do 73 kilograma, a prijenos uživo gledaj samo na platformi VOYO! Janičić, borac iz Crne Gore s 18 profesionalnih pobjeda – svih prekidom – vraća se u FNC kavez nakon pobjede nad Markom Bojkovićem i dvaju novih slavlja u 'dirty boxingu', odlučan dokazati da njegova karijera tek uzima zamah. S druge strane, brazilski veteran Alex Oliveira, koji je svoju profesionalnu karijeru započeo 2011. godine, a četiri godine kasnije postao UFC borac, donosi bogato iskustvo iz oktogona. S 22 nastupa u UFC-u i borbama protiv imena kao što su Donald Cerrone, Mike Perry, Gilbert Burns i Kevin Holland, ‘Cowboy’ je spreman za još jednu borbu na visokom nivou.