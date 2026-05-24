Damir Skomina: Nisam bio na prodaju! Ali znao sam jako dobro 'prodavati' odluke

Jedan od najcjenjenijih nogometnih sudaca svijeta, Damir Skomina, svoju je impresivnu karijeru morao prekinuti zbog ozljede. Rođen u Kopru, Skomina je od malih nogu bio zaljubljen u nogomet. Kao talentirani mladi igrač sanjao je o profesionalnoj karijeri, no sa samo 15 godina njegov se svijet srušio. Liječnici su mu, zbog navodnih problema sa srcem, savjetovali da prekine s aktivnim igranjem nogometa. Ta se dijagnoza kasnije pokazala pogrešnom, ali šteta je već bila učinjena.

- Meni su sa 15 godina zabranili igrati nogomet. Situacija je bila jako teška, a zdravstvo sigurno nije bilo na razini na kojoj je danas i doktoru je bilo najlakše jednostavno zabraniti. Nije mi savjetovao da možda smanjim intenzitet, nego baš zabranu. Doslovno je preporuka bila da ne dižem više od pet kilograma. Nakon što sam završio s nogometom, slučajno sam ušao u suđenje i već nakon prvog poluvremena jedne utakmice odlučio sam da neću nastaviti jer sam bio potpuno nespreman za tako nešto. Bio sam pomoćni sudac u četvrtom ili petom rangu natjecanja. Rekao sam sebi: Izdržat ću još tih 45 minuta i to je to.

Ipak ste ostali duže od tih 45 minuta?

- Na svoju sreću ostao sam malo duže, nekih 28 godina, jer sam vrlo brzo vidio da imam talent za upravljanje ljudima i da znam jako dobro 'prodavati' odluke. Razlika između vrhunskog i jako dobrog suca jest u tome što će vrhunski sudac i pogrešnu odluku bolje 'prodati' nego dobar ili vrlo dobar sudac ispravnu odluku. Ušao sam u suđenje bez ikoga iza sebe. Nitko iz obitelji, prijatelja ili roditelja nije imao veze s nogometom ni sa suđenjem.

U travnju 2000. godine debitirao je u Prvoj slovenskoj nogometnoj ligi. Već je tada pokazao da neće tolerirati nedisciplinu podijelivši čak četiri crvena kartona i jasno dajući do znanja da na terenu ne priznaje kompromise. Njegov talent nije mogao proći nezapaženo. Samo tri godine kasnije, 2003. godine, dobio je značku FIFA, što mu je otvorilo vrata međunarodne scene.

- Svi misle da je nogometni sudac nedodirljiv. Nije istina. Svi smo zamjenjivi. Ikona suđenja bio je jedino Pierluigi Collina i nakon njega nitko, ali i on je bio zamjenjiv. U jednom trenutku moraš donijeti odluku koja odlučuje tko će ispasti iz lige, koji će klub možda otići u bankrot, a koji će postati prvak Europe ili države. Često se dogodi da se cijela sezona ili čak sudbina nekog kluba slomi na jednoj odluci. Nažalost, mi ne živimo u Engleskoj, gdje klubovi postoje po 150 godina i gdje se nakon ispadanja iz prve u treću ligu ponovno vrate u Premier ligu jer je sve profesionalizirano. U Sloveniji imamo Prvu ligu koja je samo djelomično profesionalna i od deset klubova njih pet živi iz mjeseca u mjesec. Mogu tvrditi da pola igrača nisu pravi profesionalci jer stalno razmišljaju kako će preživjeti sezonu.

Godina 2012. bila je prijelomna. Postao je prvi slovenski sudac koji je sudio na EP-u, a iste godine uslijedila je i velika čast kada mu je povjereno suđenje UEFA Superkupa u Monako između Chelseaja i Atlético Madrida.

- To je bilo veliko zadovoljstvo i čast za mene. To je jedan od vrhunaca moje karijere i jako sam ponosan.

Godine 2018. ostvario je još jedan san postavši prvi slovenski sudac na SP-u u Rusiji, što je bio povijesni trenutak za slovensko suđenje. Tamo je vodio tri utakmice, a već na prvoj, između Kolumbije i Japana, u trećoj minuti pokazao je crveni karton i dosudio jedanaesterac. U Ligi prvaka ostat će upamćen i kao sudac koji je prvi put u povijesti tog natjecanja, uz pomoć VAR tehnologije, poništio pogodak Ajaxa u veljači 2019. godine. U studenome 2020. godine, na utakmici Lige prvaka između Club Bruggea i Borussije Dortmund, Damir Skomina osjetio je oštru bol u koljenu. Iako je stisnuo zube i nastavio, u jednom je trenutku shvatio da ne može dalje. Bio je to jedini susret u njegovoj gotovo 30-godišnjoj karijeri koji je morao završiti prerano, predavši pištaljku četvrtom sucu.

- U cijeloj sudačkoj karijeri nisam bio na prodaju. Ja sam čovjek uređenog sustava i nisam čovjek sustava koji funkcionira po principu: 'Ako si s nama, onda si odličan, a ako nisi, onda si protiv nas.' Nisam protiv nikoga, ali ako to tako ispada, onda mogu reći da jesam protiv. Suđenje i sustavi moraju biti jasno definirani, a da bih samo bio dio sustava i klimao glavom – to jednostavno nije u mom DNK-u. Ima sudaca koji kvalitetom mogu biti u središtu zbivanja, ali po meni su često bili u centru pažnje iz pogrešnih razloga.

Uvođenje VAR-a?

- VAR sustav uveden je kako bi se spriječile katastrofalne pogreške. VAR sudac je tvoj pomoćnik i on ti ne govori da si pogriješio. Ne može ti narediti što da radiš. Ti si menadžer te utakmice - zaključio je Skomina.