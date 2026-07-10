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Mladi hrvatski talent odlazi u Borussiju Dotmund kod Nike Kovača

1. BL - 25/26 - SV Werder Bremen - Borussia Dortmund
Foto: R7154 Michael Titgemeyer
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
10.07.2026.
u 13:30

Veliku ulogu u njegovu razvoju imao je bivši igrač Dinama, a danas skaut Mathias Chago. Kante ima pravo nastupa za Hrvatsku zahvaljujući majci Hrvatici, dok mu je otac podrijetlom iz Malija.

Mladi stoper Lokomotive i hrvatske U-16 reprezentacije Liam Claude Kante (16) privukao je pozornost brojnih europskih klubova, a najkonkretnija je bila Borussia Dortmund. Prema informacijama uglednog novinara Fabrizija Romana, sve je dogovoreno između zagrebačkog kluba i njemačkog velikana te bi Kante uskoro trebao postati novi član Borussije.

Veliku ulogu u njegovu razvoju imao je bivši igrač Dinama, a danas skaut Mathias Chago. Kante ima pravo nastupa za Hrvatsku zahvaljujući majci Hrvatici, dok mu je otac podrijetlom iz Malija. Za njegove usluge zainteresirao se i Dinamo, ali Chago je smatrao da bi mu Lokomotiva u ovom trenutku pružila bolje uvjete za razvoj, što se pokazalo kao odlična odluka.

Kante je prošle sezone nastupao za kadetsku momčad Lokomotive, a za mlađe hrvatske reprezentativne uzraste upisao je osam nastupa i postigao jedan pogodak. U Borussiji Dortmund zasad bi trebao igrati za juniorsku momčad, a prisutnost Nike Kovača na klupi prve momčadi mogla bi mu dodatno olakšati prilagodbu na njemački nogomet.
Ključne riječi
Niko Kovač Liam Claude Kante

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