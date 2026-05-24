Guardiola se na odlasku dotaknuo gorućeg problema za City, objasnio kako će sve završiti

Kako se Pep Guardiola priprema zaključiti desetljeće prepuno trofeja na stadionu Etihad, istraga Premier lige o navodnim financijskim nepravilnostima ostaje glavna tema razgovora. Španjolski stručnjak dosljedno je djelovao kao najžešći branitelj kluba te je u svojim posljednjim danima na klupi ponovio kako se njegov stav nije promijenio, unatoč ozbiljnosti optužbi. Optužbe se odnose na navodna financijska kršenja između 2009. i 2018. godine. Premier liga je formalno optužila City u veljači 2023. godine, nakon četverogodišnje istrage, a slučaj je postao jedan od najvećih pravnih sporova u povijesti engleskog nogometa. Optužbe se primarno vrte oko navodnog propusta u pružanju točnih financijskih informacija, uključujući potpuno otkrivanje primanja menadžera i igrača, kao i nedostatka suradnje s istražiteljima Premier lige. Cijeli slučaj dodatno komplicira činjenica da se saslušanje pred neovisnom komisijom održalo u tajnosti i završilo još u prosincu 2024. godine, no odluka se i dalje čeka.

Konačna odluka neovisne komisije navodno se približava, a presuda se očekuje nakon završetka aktualne sezone. Međutim, Guardiola je još jednom naglasio svoje povjerenje u upravu kluba govoreći o istrazi, čime je ponovno stao iza svojih poslodavaca kao što je to činio nebrojeno puta u prošlosti. "Vjerujem im", priznao je, kako prenosi Manchester Evening News. "Razgovarao sam s njima i vjerujem u način na koji djeluju i kako su djelovali. Što se dogodilo, dogodilo se. To će biti rješenje. Nitko iz trenutnog stručnog stožera nije bio ovdje tada, bilo je to jako, jako davno i ja im vjerujem. Rekao sam prije što se dogodilo i kažem to i sada." Menadžer Cityja također je komentirao dugotrajnost procesa kada su ga pitali hoće li javno reagirati na konačnu presudu, kratko poručivši: "Ako me pronađete."

Čak 115 optužbi nadvilo se nad "Građane" tijekom jednog od najuspješnijih razdoblja u povijesti kluba, što baca sjenu na sve osvojene trofeje. Moguće kazne, ako se City proglasi krivim, mogle bi uključivati oduzimanje bodova, ogromne novčane kazne ili čak izbacivanje iz prve lige, što bi bio presedan u modernom nogometu. Svaka odluka vjerojatno bi pokrenula i dugotrajan žalbeni postupak, što znači da bi se pravna bitka mogla nastaviti još godinama. U međuvremenu se oglasio i Stefan Borson, bivši financijski savjetnik Cityja, koji je dao svoj uvid u situaciju. On smatra kako se proces bliži kraju, barem što se tiče pisanja same odluke, iako priznaje da su se dosadašnja predviđanja pokazala pogrešnima.

U intervjuu za Football Insider, Borson je rekao: "Čuo sam neke informacije iz pravnih krugova koje bi ukazivale na to da se slučaj bliži kraju u smislu izrade odluke. Stranke se same nadaju da će biti objavljena ubrzo nakon kraja sezone, ali i prije su se varale. Moja analiza, koja se uvijek temeljila na informacijama koje su kružile, očito je također bila pogrešna jer odluka nije objavljena. Ali jasno je da svakim danom raste vjerojatnost da će biti objavljena, jednostavno zato što ne može trajati puno duže pisanje nečega u privatnoj arbitraži, unatoč složenosti." City se sada suočava s razdobljem velike tranzicije, kako na terenu, tako i izvan njega. Guardiolin odlazak zaključit će jednu od najuspješnijih epoha u povijesti Premier lige, dok klub i dalje s neizvjesnošću čeka ishod procesa koji će definirati njegovu budućnost.

Slučaj protiv Manchester Cityja nije izoliran incident u europskom nogometu. Posljednjih sezona nekoliko drugih klubova suočilo se s kaznama zbog kršenja financijskih propisa, što ukazuje na trend strože provedbe pravila. U samoj Premier ligi, Everton i Nottingham Forest već su dobili kazne oduzimanja bodova zbog kršenja Pravila o profitabilnosti i održivosti (PSR). Evertonu je prvotno oduzeto deset bodova, što je kasnije smanjeno na šest nakon žalbe, a zatim su dobili i dodatnu kaznu od dva boda. Nottingham Forestu su oduzeta četiri boda, što je izravno utjecalo na njihovu borbu za ostanak. Izvan Engleske, talijanski velikan Juventus također se suočio sa značajnim sankcijama. Klubu je oduzeto deset bodova u Serie A tijekom sezone 2022./23. zbog financijskih nepravilnosti, a potom mu je zabranjen nastup u UEFA-inim natjecanjima za sezonu 2023./24. Ovi primjeri pokazuju rastuću odlučnost nogometnih tijela da rigoroznije provode financijske propise i kažnjavaju prekršitelje.