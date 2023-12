Obrvan nezadovoljan odlukom na SP-u koja ne ide u prilog Hrvatskoj: Nelogično je!

Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan najavio je prvu utakmicu drugog kruga Svjetskog prvenstva koje se igra u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

- Napadački sutra protiv Crne Gore moramo bolje odigrati nego protiv Švedske i nadamo da će to biti dovoljno za pozitivan rezultat. Mi smo jučer pružili žestoki otpor, u nekim dijelovima i iznad naših mogućnosti, ali je napad zakazao. Nismo očekivali da će nas tako lako štopati. Izdominirale su nas u igri jedan na jedan, dugo smo držali konture rezultata, ali smo imali jednu nezgodnu rupu sredinom drugog poluvremena i na kraju samo pretrpjeli snošljivi poraz - osvrnuo se na jučerašnji poraz 17:22 protiv domaćina Švedske.

- Planirali smo prenijeti dva boda, a sada nam nedostaje taj jedan iz susreta protiv Senegala. Sada moramo pobijediti sve, ako želimo u četvrtfinale - dodao je.

Hrvatske rukometašice igraju protiv Crne Gore sutra od 15.30 sati.

- Došlo je do promjena termina, i to je jedna nelogičnost jer je Crna Gora tri dana bez utakmice, a mi dan i pol. Igraju sličnu obranu, ali igraju grubo. Izdominirale su Mađarice agresivnom, grubom obranom. Čeka nas zahtjevna utakmica, moramo napadački bolje reagirati i nadati se da će to biti dovoljno za pozitivan rezultat - nastavio je izbornik dodajući kako se boji da neće uspjeti energetski pripremiti igračice za utakmicu protiv Crnogorki.

Reprezentativka Dejana Milosavljević također ističe kako nju i njene suigračice sada teža težak posao.

- Mogu pohvaliti sve igračice jučer, dale smo sve od sebe, u obrani posebno, ali nam je napad malo zaštekao. Sada nas čeka najteži posao. Mi sa svakim možemo igrati, dat ćemo sve od sebe i nadamo se najboljem - rekla je Milosavljević pa dodala:

- S Crnogorkama smo igrali na turniru prije prvenstva. Bit će to sutra teška utakmica s čvrstim obranama, ali ja se nadam da ćemo pobijediti. One imaju svoju, da tako kažem, malo prljavu borbu, ali to je njihov stil koji ne možeš promijeniti nego igraš dalje. Dat ćemo sve od sebe i vjerujem da možemo pobijediti.

Za plasman u četvrtfinale Hrvatska mora pobijediti u sva tri preostala susreta i čekati malu pomoć Švedske. Nakon sutrašnje utakmice protiv Crne Gore, hrvatske rukometašice u subotu igraju protiv Kameruna (18 sati) i onda u ponedjeljak protiv Mađarske (18 sati).