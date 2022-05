Obožava jastoge i skupa vina, a sada mora jesti zatvorske splačine u neljudskim uvjetima

Nekad veliki tenisač Boris Becker (54) prolazi teške trenutke nakon što je završio u zatvoru zbog utaje poreza. Osuđen je na londonskom sudu na kaznu zatvora u trajanju od dvije i pol godine zbog prikrivanja stotina tisuća funti imovine nakon što je proglasio bankrot.

Becker je zgrožen hranom koju dobiva iz rešetaka. za prvi obrok servirana mu je usoljena govedina. Bivši njemački tenisač obožava jastoge, kubanske cigare, fina vina i luksuzne restorane, no sada se mora zadovoljiti zatvorskim splačinama.

Becker ima džeparac od 10 funti tjedno, a prijateljima je rekao da ga troši kupujući čokoladu, kekse i banane iz zatvorske kantine.

- Teško mu je, a najgora stvar od svega je hrana. Ne može vjerovati koliko je loše i kako su male porcije. Jedan od njegovih prvih obroka bila je usoljena govedina, što nije bilo dobro. Ali morat će se naviknuti na to. Također je šokiran nedostatkom higijene u zatvoru jer je tako pretrpan. Uvjeti su mizerni, gotovo nehumani. U ćelijama zna biti hladno, a dnevnog svjetla gotovo da nema. Sve je to veliki šok za njega, ali čini se da se s njim postupa u redu - rekao je izvor iz zatvora za The Sun.

Becker i teško spava, smeta ga buka i smrad zatvora u Londonu. Rečeno mu je da će ostati sam u ćeliji i za nekoliko tjedana trebao bi biti prebačen u blaži zatvor.

U petak ga je posjetila djevojka Lilian de Carvalho Monteiro koja mu je donijela čistu odjeću. Beckera čeka 15 mjeseci zatvora, a tijekom suđenja nije pokazao kajanje. Vjerojatno će biti deportiran iz Engleske nakon što odsluži kaznu.