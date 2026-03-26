Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Radnje se provode na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca, ističe USKOK.

Prema neslužbenim informacijama na meti istražitelja je Vedran Pavlek. Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza prije dva tjedna podnio je ostavku nakon što se doznalo kako je trenere i stručno osoblje isplaćivao dijelom na račun, a dijelom 'na ruke' kako bi sačuvao dio novca u Savezu.

Što se tiče osobne biografije, Vedran Pavlek rođen je u Zagrebu 27. travnja 1973. godine, bivši je hrvatski alpski skijaš i donedavni direktor Hrvatskog skijaškog saveza. S tog mjesta, 'hrvatski skijaški bog' podnio je ostavku nakon što je medijske stupce napunio zbog skandala i istrage USKOK-a.

Sudjelovao je na tri puta na Zimskim olimpijskim igrama i tri puta na Svjetskom prvenstvu u skijanju kao i na brojnim utrkama FIS Svjetskog kupa u skijanju. Bio je nositelj olimpijske zastave za Hrvatsku na Zimskim olimpijskim igrama 1994. u Lillehammeru.

Pavlek je također bio član Izvršnog odbora FIS-a za alpsko skijanje od 2008. godine i glavni direktor Organizacijskog odbora utrka Audi FIS Alpskog svjetskog kupa u slalomu u Zagrebu od 2005. godine pod nazivom Snježna kraljica. Isto tako, vodio je hrvatsku alpsku skijaško-reprezentaciju na tri izdanja Zimskih olimpijskih igara (2002., 2006., 2010.) gdje je ekipa osvojila ukupno četiri zlatne medalje i pet srebrnih medalja, što je fanastičan uspjeh za malu zemlju s praktički 'jednom žičarom u funkciji'. Blisko je surađivao s legendarnim Antom Kostelićem, jednim od najvećih stručnjaka u povijesti Hrvatske, a sudjelovao je i u velikim uspjesima Janice i Ivice Kostelića.

Jedna zanimljiva crtica, bivši direktor Snježne kraljice 2019. godine unatoč vrlo neugodnoj situaciji sa zdravljem najvažnijeg mu člana obitelji i poprilične drame, organizirao je dosad možda i najbolju utrku Svjetskog kupa na Sljemenu prema tadašnjem izvještaju našeg reportera. Što se tiče obrazovanja, Pavlek je studirao poslovnu administraciju i menadžment na Sveučilištu u Zagrebu.