Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
ODMAH IH BLOKIRAJTE

Na ovih 10 brojeva se nikako ne javljajte: Iza njih se krije opasna prevara

26.03.2026.
u 17:00

Mnoge žrtve navode kako su pozivatelji već imali njihove osnovne osobne podatke – ime, adresu, pa čak i datum rođenja

Stotine građana diljem Europe, uključujući Njemačku i Hrvatsku, prijavljuju lažne pozive koji za cilj imaju krađu osobnih podataka i financijsku štetu putem fiktivnih pretplata i „nagradnih igara“. Prevaranti se pritom koriste nizom brojeva, ponajviše s njemačkim pozivnim brojem iz Hamburga (040), a aplikacija Clever Dialer objavila je novu crnu listu – deset najopasnijih brojeva koje korisnici nikako ne bi smjeli otvarati. Upozoravaju kako se iza većine krije agresivni call centar koji svakodnevno mijenja zadnje znamenke broja kako bi izbjegao blokade, piše Fenix Magazin. 

Ovo su brojevi koje biste odmah trebali blokirati:

  • 040 855983155 (DE) Lažna nagradna igra – pokušaj financijske prijevare
  • 0163 4564718 (DE) Prijetnja prisilnim naplatama lažnih ugovora
  • 0211 95586809 (DE) Pritisak zbog navodne pretplate
  • 0211 95586810 (DE) Lažni poziv vezan uz igru na sreću
  • 040 855983156 (DE) Prijevara kroz „dobitak“
  • 040 855983154 (DE) Promjena broja radi izbjegavanja blokade
  • 040 855983153 (DE) Lažna obavijest o pretplati
  • 0176 36626604 (DE) Prijetnje naplatom bez vašeg pristanka
  • 040 855983159 (DE) Ponavljajući pozivi bez sadržaja
  • +31 6 26295287 (NL) Strani broj – lažna nagradna igra

Mnoge žrtve navode kako su pozivatelji već imali njihove osnovne osobne podatke – ime, adresu, pa čak i datum rođenja. U nekim slučajevima predstavljaju se kao policijski službenici, a nerijetko prijete naplatom do 80 eura ako žrtva ne „otkaže pretplatu na vrijeme“. „Nazvali su me s broja 040 855983155 i tražili mog pokojnog supruga zbog produljenja pretplate na kockarsku igru. Kada sam rekla da je preminuo, ispričali su se i nestali na dva mjeseca. No sad su se ponovno javili“, ispričala je jedna prevarena građanka.

Kako prenosi Fenix Magazin, najnoviji izvještaj Clever Dialera otkriva kako je upravo Hamburg žarišna točka ovih prijevara. Iako se mnogi pitaju zašto spam pozivi ne jenjavaju, razlog je jednostavan – ovakve metode i dalje su među najjeftinijima i najučinkovitijima za prevarante. Automatizirani sustavi omogućuju masovno pozivanje, a podaci s društvenih mreža dodatno olakšavaju ciljano kontaktiranje potencijalnih žrtava. Spam pozivi možda neće nestati preko noći, ali stručnjaci ističu da upravo individualna pažnja i reakcija – blokiranje brojeva, odbijanje suradnje i prijava – čine ključnu razliku. Ako niste sigurni – ne javljajte se.

Komentara 3

Avatar Blokiran
Blokiran
17:47 26.03.2026.

Zasto onaj beskorisni HAKOM ne zamoli operatere da ih blokiraju cim se saznalo za njih?!

SB
Stroga Babaroga
17:37 26.03.2026.

To su brojevi s kojih se naziva i pokušava prevariti ljude u Njemačkoj, zašto su za nas važni?

