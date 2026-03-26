Preminuo pjevač velikog hita iz 70-ih, kontroverzna pjesma zamalo mu je uništila karijeru

Darrell "Dash" Crofts, polovica kultnog dua Seals and Crofts čije su melodične balade definirale zvuk sedamdesetih, preminuo je u srijedu u 85. godini života. Kako je za medije potvrdio član obitelji, uzrok smrti bile su komplikacije nakon operacije srca. Vijest je prvi objavio njihov dugogodišnji producent Louie Shelton, koji je stajao iza njihovih najvećih albuma. "Tužan sam što je naš dragi brat i partner u glazbi danas preminuo. Šaljem ljubav i molitve njegovoj obitelji i brojnim obožavateljima. Počivaj u miru, brate moj", napisao je Shelton na Facebooku, uz Croftsovu fotografiju. Sheltonova produkcija bila je ključna za uspjeh albuma kao što su "Summer Breeze" iz 1972. i "Diamond Girl" iz 1973. godine, koji su dvojcu donijeli platinaste i zlatne naklade te status ikona takozvanog "yacht rock" žanra.

Zajedno s Jimom Sealsom, koji je preminuo 2022. godine, Crofts je stvorio neke od najprepoznatljivijih pjesama desetljeća. Njihov zaštitni znak bile su zamršene vokalne harmonije, akustični aranžmani i tekstovi prožeti duhovnošću. Pjesme poput "Summer Breeze", "Diamond Girl" i "Get Closer" osvojile su vrhove Billboardove ljestvice Hot 100 i postale neizostavan dio radijskog etera. "Summer Breeze", njihov najveći hit, sa svojim sanjivim uvodom i evokativnim stihovima o povjetarcu koji puše kroz zavjese, postao je bezvremenska himna ljeta. Crofts je u duu, osim što je pjevao, svirao mandolinu i gitaru, dok je Seals bio zadužen za gitaru, saksofon i violinu.

Rođen kao Darrell George Crofts 14. kolovoza 1940. u teksaškom gradu Cisco, svoj je nadimak "Dash" dobio još u djetinjstvu. Naime, majka je njega i njegovu sestru blizanku Dorothy prijavila na natjecanje za "najljepšu bebu" kao simpatičan par "Dot and Dash". Glazbenu karijeru započeo je kao bubnjar. U srednjoj školi upoznao je Jima Sealsa u bendu Dean Beard & The Crew Cats, gdje je Seals svirao saksofon. Prijateljstvo i glazbena kemija odveli su ih zajedno u Kaliforniju, gdje su se od 1958. do 1965. pridružili bendu The Champs, poznatom po instrumentalnom hitu "Tequila". Croftsova karijera nakratko je prekinuta 1962. kada je unovačen u vojsku, gdje je proveo dvije godine.

Nakon povratka iz vojske i razlaza s Champsima, dvojac je 1969. odlučio osnovati vlastiti projekt pod imenom Seals and Crofts. U vrijeme kada su dominirali glasni rock bendovi, oni su se svjesno okrenuli mirnijem i introspektivnijem zvuku. "Otprilike u isto vrijeme kao i Crosby, Stills and Nash, shvatili smo da se moramo maknuti od bučnog rock 'n' rolla koji donosi novac i posvetiti se glazbi u koju doista vjerujemo", izjavio je Crofts jednom prilikom. Ključan utjecaj na njihov rad imala je bahaistička vjera, koju su obojica prihvatili. Koncepti jedinstva čovječanstva i duhovne potrage postali su središnje teme mnogih njihovih pjesama, iako su uvijek naglašavali da ne "prodaju religiju" kroz svoju glazbu.

Iako su bili poznati po blagom zvuku i pozitivnim porukama, 1974. godine našli su se u središtu velike kontroverze koja je ozbiljno uzdrmala njihovu popularnost. Samo godinu dana nakon povijesne presude Roe protiv Wadea, kojom je u SAD-u legaliziran pobačaj, objavili su pjesmu "Unborn Child" s istoimenog albuma. Pjesma je imala eksplicitan stav protiv pobačaja, što je izazvalo žestoke reakcije dijela publike i radijskih postaja koje su je odbijale puštati. Njihova izdavačka kuća Warner Bros. molila ih je da ne objave pjesmu, no oni su ustrajali, vođeni svojim vjerskim uvjerenjima. Singl je komercijalno podbacio, a album, iako je dospio na 14. mjesto ljestvice, označio je početak pada njihove popularnosti, jer su mnogi smatrali da su prešli granicu miješanja glazbe i politike.

Početkom osamdesetih, s dolaskom disko glazbe i novih trendova, popularnost soft-rocka je jenjavala. "Oko 1980. još uvijek smo privlačili 10.000 do 12.000 ljudi na koncerte, ali vidjeli smo da su ti dani odbrojani jer su svi željeli plesnu glazbu", priznao je Seals kasnije. Duo se razišao, a Crofts se povukao iz javnosti. Živio je u Meksiku, Australiji i Nashvilleu, da bi se na kraju vratio u rodni Teksas, gdje je na svojoj farmi uzgajao arapske konje. Godine 1998. objavio je solo album "Today", a sa Sealsom se nakratko ponovno okupljao devedesetih i 2004. godine.

Odlaskom Dasha Croftsa, nepune četiri godine nakon smrti njegovog glazbenog partnera Jima Sealsa, zatvoreno je jedno od najvažnijih poglavlja američke glazbe sedamdesetih. Ostavili su iza sebe nasljeđe predivnih melodija koje i danas odjekuju, podsjećajući na jednostavnija i mirnija vremena. Njihovi obožavatelji opraštaju se od njega na društvenim mrežama, a jedan od komentara najbolje sažima osjećaje mnogih: "Zauvijek naš brat u svim slavnim Božjim svjetovima. Nema sumnje da on i Jimmy ponovno stvaraju inspirativnu glazbu koju su samo oni mogli otpjevati do savršenstva."