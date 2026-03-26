Putinov Molotov za Trumpa: U Washingtonu se događa do jučer nezamislivo

Delegacija ruskih zastupnika stigla je u Sjedinjene Države na sastanke s američkim zastupnicima, na prvom takvom putovanju otkako su odnosi između dviju najvećih svjetskih nuklearnih sila dosegli dno zbog rata u Ukrajini. Veze su se poboljšale otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću i nastoji okončati rat. Ruski zastupnici sastat će se s članovima američkog Kongresa i delegacijom američke savezne vlade tijekom dvodnevnog posjeta Washingtonu, rekao je dužnosnik State Departmenta za Kyiv Independent. Ovo označava rijedak slučaj parlamentarne suradnje između dviju zemalja.