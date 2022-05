Životni krah velike svjetske zvijezde: 'Kako da sinu objasnim da mu je tata u zatvoru?'

Njemački teniski velikan Boris Becker (54) prolazi najteže trenutke u životu. Osuđen je na londonskom sudu na kaznu zatvora u trajanju od dvije i pol godine zbog prikrivanja stotina tisuća funti imovine nakon što je proglasio bankrot.

Becker je ranije ovog mjeseca osuđen po četiri optužbe prema britanskom zakonu o insolventnosti, uključujući neotkrivanje, prikrivanje i uklanjanje značajne imovine nakon stečajnog suđenja. Šesterostruki Grand Slam pobjednik proglašen je krivim za prijenos novca bivšoj supruzi Barbari nakon bankrota 2017. godine.

A sada se o ovoj temi oglasila Lilly Becker (45). Becker i ova nizozemska ljepotica razišli su se prije četiri godine, no nisu se razveli pa su službeno još uvijek u braku koji traje od 2009. godine.

– Još sam uvijek njegova supruga. Odvojena sam od supruga, no još uvijek smo u braku iako smo se razišli – rekla je Lilly Becker, a na pitanje voli li još uvijek Borisa, odgovorila:

– Naravno da volim.

Pitali su je kako se Becker osjeća u zatvoru.

– Dobro koliko može biti. Nije to hotel s pet zvjezdica, zar ne?

Lilly je teško objasnila svom 12-godišnjem sinu Amadeusu da je tata u zatvoru.

– Rekla sam da tata nije slušao zakon i da je u kazni. Morala sam slomiti svoje i njegovo srce i nikome to ne želim. To je bila najteža stvar koju sam morala napraviti s 12-godišnjakom. Nije to mogao shvatiti, još uvijek ne može – rekla je pa nastavila:

– Reći 12-godišnjaku da mu je tata u zatvoru bilo je najtužnije što sam napravila. Ali nisam mogla skrivati jer sada djeca imaju pristup YouTubeu i internetu. A internet je okrutan.

Inače, Boris Becker na suđenja u Londonu dolazio je sa sadašnjom partnericom i analitičarkom političkog rizika Lilian de Carvalho Monteiro. Ona je s trostrukim osvajačem Wimbledona u vezi od 2020. godine. Slavni Nijemac iza sebe ima dva braka i četvero djece.

