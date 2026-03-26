I eto, prošlo je i više od 30 dana od trenutka kada je zastupnik Domovinskog pokreta te bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Josip Dabro sav razgaljen zapjevao u čast Ante Pavelića i od kada je HSLS-ova Darija Hrebaka to toliko politički, povijesno, društveno, moralno i ljudski "strefilo", iznerviralo i izbacilo iz takta da je samoinicijativno munjevito reagirao i javno ispalio ono svoje čuveno: "E, sad bi bilo dosta!" Da mu je prekipjelo te da u vladajućoj koaliciji više ne misli tolerirati i trpjeti ispade kojima se slavi ustaški režim Hrebak je prisnažio i jasnim, vremenski točno određenim ultimatumom samom premijeru Andreju Plenkoviću kako ima 30 dana da vladajuću ekipu presloži i upristoji ili HSLS više neće biti dio te priče.
Koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H)...
Možemo uvesti jedan novitet. I politički kuriozitet. Proglasiti da je na području domaće politike "hrebak" postao mjerna jedinica za političku besprizornost. Da baš vidimo koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H), tri hrebaka (3 H), četiri hrebaka (4 H), pet hrebaka (5 H), deset hrebaka (10 H), sto hrebaka (100 H)
Pa kad bi se po kriteriju postojanja osobnog integriteta cijenio cijeli trenutni sastav Sabora, ne bi bilo više od 20 zastupnika koji imaju "ja".