BOŽENA MATIJEVIĆ

Koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H)...

Božena Matijevć
26.03.2026.
u 11:17

Možemo uvesti jedan novitet. I politički kuriozitet. Proglasiti da je na području domaće politike "hrebak" postao mjerna jedinica za političku besprizornost. Da baš vidimo koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H), tri hrebaka (3 H), četiri hrebaka (4 H), pet hrebaka (5 H), deset hrebaka (10 H), sto hrebaka (100 H)

I eto, prošlo je i više od 30 dana od trenutka kada je zastupnik Domovinskog pokreta te bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Josip Dabro sav razgaljen zapjevao u čast Ante Pavelića i od kada je HSLS-ova Darija Hrebaka to toliko politički, povijesno, društveno, moralno i ljudski "strefilo", iznerviralo i izbacilo iz takta da je samoinicijativno munjevito reagirao i javno ispalio ono svoje čuveno: "E, sad bi bilo dosta!" Da mu je prekipjelo te da u vladajućoj koaliciji više ne misli tolerirati i trpjeti ispade kojima se slavi ustaški režim Hrebak je prisnažio i jasnim, vremenski točno određenim ultimatumom samom premijeru Andreju Plenkoviću kako ima 30 dana da vladajuću ekipu presloži i upristoji ili HSLS više neće biti dio te priče. 

Ključne riječi
HSLS HDZ Dario Hrebak Josip Dabro

LO
Lojzek1967
11:32 26.03.2026.

Pa kad bi se po kriteriju postojanja osobnog integriteta cijenio cijeli trenutni sastav Sabora, ne bi bilo više od 20 zastupnika koji imaju "ja".

