Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
USKOK u Hrvatskom skijaškom savezu: Na meti istražitelja Vedran Pavlek, ovo su ostala imena
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U AUSTRIJI

Do jučer su ga bacali, a danas na njemu zarađuju: Kupci za ovaj tip otpada dobivaju naknadu u trgovinama

VL
Autor
Večernji.hr
26.03.2026.
u 09:00

Cilj akcije je spriječiti da se stara ulja izlijevaju u odvod, što šteti okolišu i kanalizaciji

Kupci u austrijskim supermarketima sada mogu predati rabljeno jestivo ulje i biti nagrađeni. U Eurosparu, Intersparu i Maximarktu postavljeni su automati za prikupljanje ulja – za svaku bocu starog ulja kupci dobivaju bon od 15 centi, koji se može odmah iskoristiti na blagajni, piše Fenix

Cilj akcije je spriječiti da se stara ulja izlijevaju u odvod, što šteti okolišu i kanalizaciji. Spar i Münzer Bioindustrija ističu da kuhinjski otpad može postati vrijedna sirovina – jedan litru ulja moguće je pretvoriti u litru biodizela, što štedi oko 3 kilograma CO₂, a na godišnjoj razini može smanjiti emisije za čak 1,5 milijuna tona.

Predsjednik Uprave Spara Hans K. Reisch naglasio je da automati za ulje kupcima olakšavaju sudjelovanje u održivosti, dok direktor Münzera Ewald-Marco Münzer ističe da svi mogu pridonijeti zaštiti okoliša i pretvoriti otpad u energiju za budućnost.

Spar već koristi biogorivo HVO, dijelom dobiveno iz starog ulja, za svoju logističku flotu, a nova akcija dodatno će smanjiti emisije CO₂. Cilj tvrtke je potpuno prebaciti logistiku na obnovljive izvore energije.

Ključne riječi
trgovine ulje Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!