Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
VELIKA AKCIJA POLICIJE I USKOKA - PAVLEK NA METI

Isplivali novi detalji: Za radove na vili 2 milijuna eura, tri žene kupile luksuzne torbice za oko 500.000 eura

Ivana Jakelić
26.03.2026.
u 11:25

Priča se za sada očito svodi na načine na koji je Hrvatski skijaški savez isplaćivao novac skijašima i trenerima, a prema neslužbenim informacijama, sumnja se na izvlačenje novca i to preko tvrtki koje su navodno bile povezane s Pavlekom i Mauserom.

Ono što se očekivalo od kada se doznalo da su USKOK i policija pokucali na vrata Hrvatskog skijaškog saveza, i to nakon što se pročulo da je Nenad Eror, glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza zaustavljen na granici u vozilu u kojem je bilo 120.000 eura se i dogodilo jer su USKOK i policija pokrenuli novu akciju. Pa su u tijeku, kako USKOK to voli reći, hitne dokazne radnje i uhićenja, koja se provode na području Zagreba i Istarske županije. Iz šturog USKOK-ovog priopćenja doznaje se samo da je na meti istražitelja više osoba koja se sumnjiče da su u sklopu zločinačkog udruženja počinile koruptivna djela i pranje novca.

No neslužbeno se doznaje da su istražitelji zainteresirani za Vedrana Pavleka, koji je donedavno bio direktor Hrvatskog skijaškog saveza. Pavlek je nakon izbijanja afere s Erorom dao ostavku i po nekim, isto tako neslužbenim informacijama, trenutačno nije dostupan. Osim Pavleka i Erora, po neslužbenim informacijama na meti istražitelja su i Damir Raos, koji je do izbijanja ove afere bio glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza, no s izbijanjem afere je podnio zahtjev za umirovljenjem. Neslužbeno se doznaje i da su istražitelji pokucali na vrata Božene Hrvoj Mejić i Georga Mausera, a kada pretrage kod svih njih budu obavljene, bit će dovedeni u USKOK na ispitivanje. Nakon čega će USKOK odlučiti hoće li i za koga tražiti određivanje istražnog zatvora. I po kojoj osnovi. To hoće li netko od sadašnjih osumnjičenika put Remetinca, prvenstveno će ovisiti o tome kako će se braniti pred USKOK-om.

Priča se za sada očito svodi na načine na koji je Hrvatski skijaški savez isplaćivao novac skijašima i trenerima, a po neslužbenim informacijama sumnja se na izvlačenje novca i to preko tvrtki koje su navodno bile povezane s Pavlekom i Mauserom. Plaćali su se navodno poslovi koji nisu bili obavljeni, a neslužbeno se sumnja da je tako izvučeno oko 30 milijuna eura. 

Istražitelji sumnjaju da se izvlačenje novca odvijalo od 2019. do 2024. Međutim ima naznaka da se nastavilo i kasnije. Novac je prebacivan i trima ženama koje su kupovale raznu luksuznu robu, a bilo je i isplata koje su de odnosile i na pozajmice, donacije i plaćanje smještaja. Osim toga HSS je plaćao i račune koje su slale razne tvrtke. Kako se sumnja platili su i račun građevinske tvrtke koja je izvodila radove na Pavlekovoj kući na Ibizi.

Među računima koje je HSS plaćao su i oni tvrtki Alpine Sport Services i Saxess Instalt Linhestajn. Sumnja se da je trima ženama koje su kupovale raznu robu luksuznih marki na kartice bili uplaćeno oko 500.000 eura. Osim toga, sumnja se da je s  računa HSS u gotovini isplaćeno oko 600.000 eura. Među osumnjičenima je i Maritina Strezenemička, državljanka  Slovačke koja je s Mauserom vodila tvrtke kojima je isplaćivan novac na temelju računa koje su slali HSS-u. Račun za radove na Palvekovoj vili koji je HSS platio iznosio je dva milijuna eura.

simpatican.simpa
09:24 26.03.2026.

Nije mi jasno kako se može toliko love izvlačiti, isplaćivati u kešu, kad bankari za par tisuća eura pitaju zašto i kome zbog sprečavanja pranja novca i terorizma isto tako i porezna na čudne transakcije odmah isti čas provjerava tko i zašto i kome. Šlamperaj u "gospodarenju" državnim, javnim novcem. A koliko je toga u nogometnom savezu koji vrti jako veliku lovu.

angelstorm21
09:53 26.03.2026.

Još jedan od dokaza da nama ne treba skijanje na grbači hrvatskog naroda po tuđim zemljama sa našim novcima jer mi snijega nemamo.

Zorica48
09:31 26.03.2026.

30 miliona eura? Pa kada ce prestati pljacka ove drzave. Mozda smo.konacno dosli do dna. Kada gledam na tv nase politicare koji imaju place od.najmanje 3.5, 4, 5, 6 tisuca eura i kako lazu, uvjeravaju nas.da nikada nije bilo bolje, nikada vece mirovine i place, dodje mi da urlam. To se vise nemoze slusati. Kako ih nije sram. Kako mogu.hodati po Hrvatskoj i prolaziti pokraj penzica a znaju da 700.000 zivi sa manje od.600 eura. Ali bivsi zastupnici, a sada penzioneri imaju prosjecno.2.400 eura. U ovoj drzavi 20% zivi.kao Svicarci, a mi drugi vraceni.smo.natrag.na.Balkan jer smo stalno.u.drustvu Rumunjske i.Bugarske. To su postignuca.hadezea.

