VIDEO Pogledajte s kim je Luka Modrić razmijenio dres nakon pobjede Hrvatske u Orlandu

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je na Camping World stadionu u Orlandu pobijedila Kolumbiju sa 2-1.

Bio je to prvi međusobni susret "Vatrenih" i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka. Počelo je loše, no završilo je sjajno. Kolumbija je povela već u drugoj minuti utakmice golom Jhona Ariasa. Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije pogotkom Luke Vuškovića, a u 43. minuti rezultat je okrenuo Igor Matanović.

Po završetku utakmice u Orlandu igrači obje reprezentacije okupili su se na centru igrališta, gdje su se srdačno pozdravili James i Modrić. Bivši suigrači iz Reala dugo su razgovarali nakon kraja utakmice, uz prijateljski osmijeh, hrvatski je nogometaš skinuo svoj dres s brojem 10 i poklonio ga Jamesu, koji ga je uzeo i uzvratio zagrljajem. Video pogledajte OVDJE.

Rodríguez je u ruci već držao svoj dres te ga je također uručio hrvatskoj legendi s kojim je proveo nekoliko sezona u kraljevskom klubu, a trenutno nastupa u američkoj Minnesoti.