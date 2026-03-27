Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Dio A1 zatvoren za sav promet, zimski uvjeti na cestama
Zbog opasnog vremena otkazana nastava u Zagrebu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRDAČAN SUSRET

VIDEO Pogledajte s kim je Luka Modrić razmijenio dres nakon pobjede Hrvatske u Orlandu

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
JC Ruiz/Sipa USA
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.03.2026.
u 06:38

Bivši suigrači iz Reala dugo su razgovarali nakon kraja utakmice, uz prijateljski osmijeh, hrvatski je nogometaš skinuo svoj dres s brojem 10 i poklonio ga

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je na Camping World stadionu u Orlandu pobijedila Kolumbiju sa 2-1.

Bio je to prvi međusobni susret "Vatrenih" i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka. Počelo je loše, no završilo je sjajno. Kolumbija je povela već u drugoj minuti utakmice golom Jhona Ariasa. Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije pogotkom Luke Vuškovića, a u 43. minuti rezultat je okrenuo Igor Matanović.

Po završetku utakmice u Orlandu igrači obje reprezentacije okupili su se na centru igrališta, gdje su se srdačno pozdravili James i Modrić. Bivši suigrači iz Reala dugo su razgovarali nakon kraja utakmice, uz prijateljski osmijeh, hrvatski je nogometaš skinuo svoj dres s brojem 10 i poklonio ga Jamesu, koji ga je uzeo i uzvratio zagrljajem. Video pogledajte OVDJE

Rodríguez je u ruci već držao svoj dres te ga je također uručio hrvatskoj legendi s kojim je proveo nekoliko sezona u kraljevskom klubu, a trenutno nastupa u američkoj Minnesoti. 

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu
Ključne riječi
James Rodriguez hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

Komentara 2

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
07:34 27.03.2026.

ne vole dalića! ne vole modrića! ne vole hrvatsku! persone svakojake.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
07:05 27.03.2026.

Prestanite nas bombardirati sa ovim lažnim herojem. On je heroj jedino za svoj džep!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!