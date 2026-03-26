Putin na koljenima pred svojim saveznikom, bivši ataše u Moskvi: 'Rusija je strateški mrtva'

Rusija je strateški oslabljena, a Vladimir Putin ubrzano 'pada na koljena' pred Kinom, izjavio je John Foreman, bivši vojni ataše Velike Britanije u Moskvi i Kijevu. U intervjuu za portal Libertatea, Foreman je ocijenio da su padovi režima u Siriji, Venezueli i sadašnji rat u Iranu jasno pokazali granice ruske moći. Prema njegovim riječima, saveznici Rusije padaju jedan za drugim, što dodatno naglašava stratešku slabost Moskve. "Rusija voli puno govoriti o svojim partnerima, ali zapravo ne vjerujem da ima nijednog pravog i snažnog prijatelja“, rekao je Foreman. Dodao je da Rusija i dalje dobiva podršku od Kine, Sjeverne Koreje te političku podršku na Ujedinjenim narodima od zemalja poput Južne Afrike i Zimbabvea. Međutim, u usporedbi s prošlošću, Rusija je izgubila brojne prijatelje, a odnosi s Europom su potpuno prekinuti. Mnoge zemlje, posebno u Srednjoj Aziji, preispituju svoje veze s Moskvom zbog prijetnji i ucjena kojima ih Rusija izlaže.

"Rusija je godinama uključena u Bliski istok, posebno s Iranom, kako zbog sigurnosti svog južnog boka, tako i kako bi se ponovno nametnula na Bliskom istoku protiv Amerikanaca. I mislim da je ta strategija demontirana. Rusi su jako zabrinuti da ako, na primjer, Trumpov rat uspije i Iranci promijene svoj stav o Iranu, postoji neka vrsta razumijevanja između Amerike i Irana, bez obzira na vodstvo, onda će to, očito, biti na štetu ruske moći", kaže. "Ako pročitate koncepte vanjske politike i prethodnu strategiju nacionalne sigurnosti, puno se više govori o Rusiji kao protutežu Americi i Kini na svjetskoj pozornici, kao velikoj sili koja odlučuje o svjetskim problemima. Mislim da ono što se događa u Iranu pokazuje ograničenja ove strategije", dodao je.

Foreman smatra da Rusija očajnički traži prijatelje na međunarodnoj sceni. Ruski komentatori na televiziji otvoreno priznaju da je zemlja „praktički sama“ te da je nacionalna samodostatnost sada mnogo važnija. Umjesto Europe, Rusija se sve više okreće jačanju veza s Kinom i povlačenju u „eurazijsku domovinu“.

"Pad na koljena Rusije pred Kinom ubrzan je u posljednje četiri godine“, naglasio je britanski stručnjak. Prije rata u Ukrajini, Kremlj je želio ravnopravno partnerstvo s Pekingom, no sada je Kina u usponu, a Rusija u padu. Kina kupuje rusku naftu, plin i minerale po nižim cijenama, a Rusija je sve više ovisna o kineskim proizvodima i tehnologiji.

Foreman je kritizirao i narativ o multipolarnoj svijetu koji Putin godinama promovira. Smatra da je taj projekt propao te da Rusija više nije velika sila koja može dominirati svijetom ili odlučivati o globalnim pitanjima. "Akcije Putina spriječile su Rusiju da djeluje kao velika sila na svjetskoj sceni. On misli da ju je ojačao, a zapravo ju je uništio", zaključio je John Foreman.

"Rusija ne može dominirati svijetom. Nema saveznike. Nema tvrdu moć, ekonomsku moć ili božansku moć da to učini. Stoga mislim da će multipolarni svijet uvijek ostati fantazija iz 1990-ih. Putinovi postupci spriječili su Rusiju da djeluje kao velika sila na svjetskoj pozornici jer vjeruje da je ojačao Rusiju time što ju je zapravo uništio", naglašava.

Na pitanje ima li Putin Ahilovu petu koja nije proneđena, stručnjak zaključuje: "Mislim da sam naučio jednu stvar: da su diktature robusnije nego što se čine. Prilično je zanimljivo kako smo u posljednje vrijeme gledali na Rusiju kao na izgubljen slučaj, misleći da će još jedan državni udar, ili još ubojstava Rusa, ili još sankcija ili propagande biti kap koja je prelila čašu. Ali ispada da je, zapravo, režim koji je Putin izgradio mnogo robusniji nego što smo mislili. I oni također imaju moć djelovanja. Dakle, mogu poduzeti mjere protiv oporbe ili protiv informacija koje ulaze u zemlju. Mogu poduzeti mjere protiv ekonomske štete. Ali mislim da se Rusija stalno slabi. Rusija je poput balona koji se polako ispuhuje, zrak curi. Ali stavljaju nekakve zavoje i flastere kako bi balon koji se još uvijek ispuhuje ostao. Ali također mislim da je Putin u pripremi za rat popravio neke od ranjivosti. Zatvorio je Navaljnog, obračunao se s liberalnim medijima, zatvorio nevladine organizacije, ugušio prosvjede. Na domaćem planu to je prilično sigurno. Izvana nismo pronašli čudesno rješenje. Mislim, nikada nije bilo čudesnog rješenja. Mislim da bi rusko gospodarstvo moglo biti Ahilova peta Putina. Ali nikada nismo stvarno primijenili sve sankcije koje smo vjerojatno mogli. Također, režimi sankcija puni su rupa. Dakle, mislim da je to način da se stvarno nametnu promjene. A Biden i Trump nisu stvarno koristili američku moć kako bi izvršili pritisak na rusko gospodarstvo", dodao je.

