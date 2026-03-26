FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj

Korupcijska afera potresa Hrvatski skijaški savez, a prema dostupnim informacijama istražitelji sumnjaju da je u cijeli slučaj uključeno više osoba koje su djelovale u sklopu zločinačkog udruženja povezanog s korupcijom i pranjem novca.
Među privedenima na ispitivanje našla se i Slovakinja Martina Streženička. Brani je odvjetnik Karlo Novosel, koji je ujedno voditelj pravnog tima udruge U ime obitelji.
Prema informacijama koje prenosi 24sata, Streženička je do 2012. godine bila direktorica jedne danas ugašene tvrtke. Jedna sugovornica za 24sata izjavila je kako se nije posebno isticala poslovnim angažmanom.
„Koliko se sjećam, bila je ondje jer je bila djevojka suvlasnika. Kako bih rekla, bila je lijepa i jednostavno je bila tamo“, rekla je za 24sata.
Pitanje njezine povezanosti s Pavlekom također je otvoreno. Sugovornica je za 24sata navela kako Slovakinja zna skijati, dok drugi izvor tvrdi da nikada nije pokazivala veći interes za poslovanje, već da je bila prepoznata prvenstveno po izgledu.
Osim nje, na ispitivanje su privedeni i Nenad Eror te Damir Raos. Istražitelje zanima njihova uloga u rukovanju velikim količinama gotovine, uključujući nošenje novca u torbama, kao i trošenje oko pola milijuna eura na luksuzne torbice, odjeću i nakit.
Također se ispituju i navodi o višemilijunskim putovanjima, procijenjenima na oko tri milijuna eura, kao i popis koji je navodno posjedovao Eror, a koji bi mogao biti ključan za daljnji tijek istrage.
