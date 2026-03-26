FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Korupcijska afera potresa Hrvatski skijaški savez, a prema dostupnim informacijama istražitelji sumnjaju da je u cijeli slučaj uključeno više osoba koje su djelovale u sklopu zločinačkog udruženja povezanog s korupcijom i pranjem novca.
Prema informacijama koje prenosi 24sata, Streženička je do 2012. godine bila direktorica jedne danas ugašene tvrtke. Jedna sugovornica za 24sata izjavila je kako se nije posebno isticala poslovnim angažmanom.
Pitanje njezine povezanosti s Pavlekom također je otvoreno. Sugovornica je za 24sata navela kako Slovakinja zna skijati, dok drugi izvor tvrdi da nikada nije pokazivala veći interes za poslovanje, već da je bila prepoznata prvenstveno po izgledu.
Osim nje, na ispitivanje su privedeni i Nenad Eror te Damir Raos. Istražitelje zanima njihova uloga u rukovanju velikim količinama gotovine, uključujući nošenje novca u torbama, kao i trošenje oko pola milijuna eura na luksuzne torbice, odjeću i nakit.