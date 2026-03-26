FOTO Stigla je promjena vremena: Snijeg pada u djelu Hrvatske, zimski uvjeti na cestama, zabrana za kamione s prikolicom

Danas nas očekuje nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije vrijeme, osobito na kopnu. Pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg. U Gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje mećava i zapusi. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj između 1 i 6, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najviša od 10 do 15 °C.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg. Zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru, a u priobalju puše jak vjetar te su zabrane za pojedine skupine vozila (opširnije u izvješću). Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obrnuto, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 i državnoj cesti DC3.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme. Zbog promjenjive vremenske situacije savjetujemo vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme, javlja HAK.