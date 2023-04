Objavljena je nova Fifina ljestvica. Hrvatska je svjetska velesila, a dobili smo novog lidera

OFFICIAL! Argentina is the new leader of the FIFA ranking! 🇦🇷🔝



1️⃣ Argentina 🇦🇷 🔺

2️⃣ France 🇫🇷 🔺

3️⃣ Brazil 🇧🇷 🔻

4️⃣ Belgium 🇧🇪

5️⃣ England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

6️⃣ Netherlands 🇳🇱

7️⃣ Croatia 🇭🇷

8️⃣ Italy 🇮🇹

9️⃣ Portugal 🇵🇹

🔟 Spain 🇪🇸

1️⃣1️⃣ Morocco 🇲🇦

1️⃣2️⃣ Switzerland 🇨🇭

1️⃣3️⃣ USA 🇺🇸… pic.twitter.com/Ml99tllDwe