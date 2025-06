O ovome nećemo ni razmišljati: Evo što bi se moglo dogoditi Hrvatskoj ako večeras izgubi

Iako su za Hrvatsku kvalifikacije za Svjetsko nogometno prvenstvo tek počele, računica se već polako nazire. Odradili su vatreni Gibraltar, na jugu Portugala zabili sedam komada i sad čekaju večerašnji obračun protiv Češke. Za izabranike Zlatka Dalića ovo je ključna utakmica na putu prema SAD-u, Kanadi i Meksiko, a jasno je i zašto.

Pobjedom protiv Češke stavili bismo zelenu kvačicu pored imena najjačeg suparnika u našoj skupini. Čast Crnoj Gori i Farskim otocima, ali oni nisu razina Hrvatske i Češke, reprezentacija koje će se do samog kraja boriti za prvo mjesto u skupini, jedino koje izravno vodi na SP. Drugom će, podsjetimo, pripasti svojevrsna utješna nagrada u vidu dodatnih kvalifikacija koje se igraju u ožujku sljedeće godine. To bi trebalo izbjeći.

Dakle, iako se kvalifikacije čine lagane, eventualni kiks - remi ili poraz - protiv Češke mogao bi nam jako zakomplicirati situaciju. Projekcije platforme Football Meets Data govore da bi u slučaju pobjede nad Češkom Hrvatska imala 88 posto šanse da skupinu završi na prvom mjestu. Česi bi pak, dobiju li u Osijeku imali 71 posto izgleda za prvo mjesto na kraju kvalifikacija. U slučaju remija Hrvatska bi imala 59, a Češka 40 posto šansi.

Češka je sada prva na ljestvici s devet bodova. Do sada su uspješno prolazili Farske otoke, Gibraltar i Crnu Goru, no sada im slijedi obračun s Hrvatskom koji će biti ključan i za konačni rasplet skupine. Poraz bi Hrvatsku udaljio od SP-a, a na jesen bismo u Češkoj onda trebali pod svaku cijenu ići na pobjedu. Nije nevažno niti to da u slučaju da dvije momčadi imaju isti broj bodova, na kraju odlučuje ukupna gol-razlika. Tu nam pobjeda od 7:0 nad Gibraltarom itekako ide u prilog.

Another crucial match on Monday is Croatia 🇭🇷 v Czechia 🇨🇿 in Group L.



👉 The winner would be firmly on course to qualify directly to WC:

88% for 🇭🇷 if they win

71% for 🇨🇿 if they win



A draw would improve 🇨🇿's chances, but 🇭🇷 would still hold an upper hand due to superior goal… pic.twitter.com/ptvNFCKIvT