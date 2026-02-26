VIDEO Pogledajte stravičan pad najbolje bosanskohercegovačke skijašice: Podršku joj poslala i Zrinka

Nakon Zimskih olimpijskih igara u Milano i Cortini d'Ampezzo, pred nama je nastavak sezone u Svjetskom skijaškom kupu. Najbolje skijašice svijeta ovog će se vikenda natjecati u Soldeu u Andori gdje su na rasporedu utrke spusta u petak i superveleslaloma u subotu i nedjelju. Jučer je u tom skijalištu održan trening spusta, a obilježio ga je vrlo težak pad najbolje skijašice Bosne i Hercegovine - Elvedine Muzaferije.

Ona je pri velikoj brzini nakon skoka zapela za jedna te vrata te naglačke odletjela niz strminu. Na kraju ju je zaustavila zaštitna ograda, a pad je izgledao vrlo ozbiljno. Na svu sreću, čini se kako je Muzaferija izbjegla teže ozljede.





- Doživjela sam težak pad na jučerašnjom treningu spusta u Soldeu. Rekla bih da sam imala puno sreće što sam prošla samo s natučenom kosti u gležnju i slomljenom skijom. Potrduti ću se da što prije prohodam i ići dan po dan, moja sezona još nije gotova. Hvala svima na podršci - napisala je Muzaferija.

U komentarima joj se javila i najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić koja je kratko napisala: "Auu, drži se."

Muzaferije je nosila zastavu Bosne i Hercegovina na Zimskim olimpijskim igrama 2018. U Svjetskom kupu se natječe već deset godina, a nikada nije pobijedila u utrci ili bila na pobjedničkom postolju, Rezultat karijere joj je četvrto mjesto iz spusta u švicarskoj Crans Montani 2024.