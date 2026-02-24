Novi težak udarac za Real: Mbappe nije spreman za uzvrat s Benficom

Španjolski mediji u utorak su objavili da je upitan nastup francuskog nogometaša Kyliana Mbappea, prvog strijelca madridskog Reala, za uzvratni dvoboj razigravanja za odlazak u osminu finala Lige prvaka protiv lisabonske Benfice.

Mbappe još uvijek nije u potpunosti zaliječio problem s lijevim koljenom, premda je trener Reala Alvaro Arbeloa, dan prije dvoboja u Madridu protiv portugalskog sastava, najavio da će Mbappe biti spreman za susret koji u srijedu počinje u 21 sati.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Real je u prvom dvoboju u Lisabonu pobijedio 1-0 golom Vinicius Juniora, a nakon pogotka se uskovitlala atmosfera na terenu i na tribinama. Navijači Benfice su tom prilikom na rasnoj osnovi vrijeđali Brazilca Vinicius Juniora.

Potencijalni izostanak Mbappea bio bi veliki hendikep za Real. U ovom trenutku Francuz je s 23 pogotka prvi strijelac španjolske La Lige, a ujedno je i sa 13 golova prvi strijelac Lige prvaka. U prvenstvu mu je prva pratnja Muriqi iz Mallorce sa 16 golova, a u Ligi prvaka Anthony Gordon iz Newcastlea s deset pogodaka.