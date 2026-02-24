Radotić: 'Znaju li igrači Osijeka za koga igraju? Bojim se da je odgovor negativan'

U poziciji kojoj se ni u najtmurnijim snovima nije nadao, grčevitoj borbi za ostanak, Nogometni klub Osijek je imenovao novog trenera. Nakon što je u ponedjeljak navečer dogovoren sporazumni raskid ugovora s dosadašnjim trenerom Željkom Sopićem, jučer je na konferenciji za medije na Opus Areni predstavljen njegov nasljednik Tomislav Radotić. Za početak je smjenu trenera i odluku za imenovanjem Radotića obrazložio sportski direktor Alen Petrović.

- Zahvaljujemo Željku Sopiću na svemu što je dao za klub. Jednostavno nije išlo, bodovno nismo dobili to što smo htjeli. Donijeli smo odluku da povjerenje u ovoj ne baš lakoj situaciji damo našem čovjeku, Tomislavu Radotiću. U ovakvoj situaciji u kojoj nije bilo puno vremena, odlučili smo se za Radotića zato što poznaje ekipu iznutra. Nije bilo vremena za nekim stranim rješenjima, a Tomislav ima uvid u cijelu situaciju. Pokazao je hrabrost da u ovakvoj situaciji prihvati funkciju trenera prve ekipe i želim mu puno sreće i uspjeha - poručio je Petrović.

Radotić je Osječanin koji je nogometno odrastao u školi NK Osijeka, ali je i iznimno dobro upoznat s trenutačnim stanjem u klubu. Naime, 44-godišnjak, koji ima trenersku Uefa Pro licencu, radio je kao pomoćni trener u stručnim stožerima tri najrecentnija trenera Osijeka, Federica Coppitellija (33 utakmice), Simona Rožmana (23 utakmice) i Željka Sopića (13 utakmica).

Osim toga, radio je i kao trener nekadašnje Osijekove B momčadi te Osijekove U-19 momčadi, surađujući s današnjim igračima prve momčadi poput, primjerice, Antona Matkovića. Od 2021. godine je u trenerskom smislu zaposlenik kluba, osim sezone 2022./2023. koju je u cijelosti proveo kao trener Cibalije u drugom rangu. Tu sezonu je zaključio na trećem mjestu drugoligaške ljestvice.

- Dvije godine sam dio stožera prve ekipe, i apsolutno snosim dio odgovornosti za ovaj rezultat, bez obzira na to što je bilo u ulozi pomoćnog trenera. Smatram da svojim kompetencijama i nekakvim iskustvom mogu pomoći ekipi da se stablilizira. Kad kažem kompetencije, ne mislim samo na edukaciju, iako i to imam, hvala Bogu. Mislim i na to da sam građanin ovog grada i na to da su me trenirali najbolji osječki treneri - započeo je Radotić.

Ovaj angažman u Osijeku Radotiću je prvi seniorski prvoligaški angažman u njegovoj trenerskoj karijeri, i gotovo pa da nije mogao doći u delikatnijem trenutku. Osijek se trenutačno nalazi na posljednjem mjestu HNL ljestvice sa 17 osvojenih bodova, tri manje od pretposljednjeg Vukovara, protiv kojeg će Radotić upravo debitirati kao prvi trener ove subote od 15 sati na Opus Areni.

- Imamo način i modele kako detektirati najveće probleme i riješiti ih na terenu. Vrijednost ekipe je puno veća nego što sada izgleda. Moj prvi cilj će biti da se svi skupa malo smirimo. Sami smo si još od prošle polusezone stvorili nekakvu nervozu i negativu, krenuli smo u psihozu koja nije dobra ni za koga. Trebamo se resetirati i shvatiti da do kraja prvenstva još ima 39 bodova, što je jako puno bodova. Zaista sam pozitivan o tome kako ćemo izgledati u nastavku. Da će biti lako, neće. Svi smo svjesni situacije. U ovoj situaciji moje trenerske ideje su manje bitne, pokušat ćemo se fokusirati da jednostavne stvari radimo najsavršenije moguće.

Budući da je prethodni trener Sopić iz prve postave udaljio ponajboljeg igrača kluba, vratara Marka Malenicu, te umjesto njega stavio Nikolu Ćurćiju, bilo je zanimljivo čuti kako novi trener gleda na to.

- Vratarsku situaciju vidim tako da je Marko Malenica broj jedan. Obavio sam razgovor s Nikolom koji je fantastična osoba i odličan vratar, siguran sam da ima odličnu budućnost u Osijeku. Malenica je oličenje ljudskosti, kvalitete i profesionalizma, i moja odluka je da je on broj jedan.

Jesu li igrači u ovoj svlačionici svjesni značenja NK Osijeka za lokalnu zajednicu i građane ovoga grada?

- Fantastično pitanje. Bojim se da je odgovor negativan. Na nama je da im to pokušamo usaditi. Jako velika fluktuacija igrača je bila u proteklom periodu i onda je jako teško dobiti taj momentum da igrači znaju gdje su, što su, za koga igraju i koga predstavljaju. Osijek nikada neće biti Dinamo ili Hajduk po popularnosti i uspjesima, ali znamo da imamo svoju priču, i jako je bitno da budemo usko povezani sa svojim navijačima. Taj dio je jako važan, da imamo kolektivan osjećaj pripadnosti nečemu - zaključio je Radotić.