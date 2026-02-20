Novi sjajni uspjeh Ivaniševićevog učenika: Čeka ga finale s najboljim na svijetom, navijai su oduševljeni suradnjom

Goran Ivanišević ovog je tjedna započeo suradnju s Arthurom Flisom, a njihovo udruženje već daje rezultate. Flis je pobjedom od 6:4 i 7:6 nad Čehom Jakubom menšikom izborio finale vrlo jakog ATP 500 turnira u Dohi. 21-godišnji Francuz za naslov će se boriti s prvim igračem svijeta Carlosom Alcarazom koji je u polufinalu pobijedio Andreja Rubljova sa 7:6 i 6:4.

Flisu će ovo biti tek četvrto finale u karijeri, a lovit će svoj drugi naslov. Alcaraz je tu puno uspješniji te će u nedjelju igrati 34. finale nekog aTP turnira, a dosada je 24 puta izašao kao pobjednika.

Navijači mladog Francuza vrlo su zadovoljni angažmanom Ivaniševića te ističu kako je to najbolje što se moglo dogoditi jednom od najtalentiranijih igrača svijeta i kako bi ovo mogla biti vrlo zanimljiva sezona za njega.

Jasno, Alcaraz je veliki favorit u nedjelju, ali finale već u prvom tjednu suradnje definitivno je odličan znak za Ivaniševića i Flisa. Ljestvicu su postavili jako visoko, a ostaje za vidjeti kako će im proći ostatak godine.