Novi sjajni uspjeh Ivaniševićevog učenika: Čeka ga finale s najboljim na svijetom, navijai su oduševljeni suradnjom

ATP DOHA

Novi sjajni uspjeh Ivaniševićevog učenika: Čeka ga finale s najboljim na svijetom, naviaji su oduševljeni suradnjom

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
20.02.2026.
u 23:33

Navijači mladog Francuza vrlo su zadovoljni angažmanom Ivaniševića te ističu kako je to najbolje što se moglo dogoditi jednom od najtalentiranijih igrača svijeta

Goran Ivanišević ovog je tjedna započeo suradnju s Arthurom Flisom, a njihovo udruženje već daje rezultate. Flis je pobjedom od 6:4 i 7:6 nad Čehom Jakubom menšikom izborio finale vrlo jakog ATP 500 turnira u Dohi. 21-godišnji Francuz za naslov će se boriti s prvim igračem svijeta Carlosom Alcarazom koji je u polufinalu pobijedio Andreja Rubljova sa 7:6 i 6:4.

Flisu će ovo biti tek četvrto finale u karijeri, a lovit će svoj drugi naslov. Alcaraz je tu puno uspješniji te će u nedjelju igrati 34. finale nekog aTP turnira, a dosada je 24 puta izašao kao pobjednika.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Navijači mladog Francuza vrlo su zadovoljni angažmanom Ivaniševića te ističu kako je to najbolje što se moglo dogoditi jednom od najtalentiranijih igrača svijeta i kako bi ovo mogla biti vrlo zanimljiva sezona za njega.

Jasno, Alcaraz je veliki favorit u nedjelju, ali finale već u prvom tjednu suradnje definitivno je odličan znak za Ivaniševića i Flisa. Ljestvicu su postavili jako visoko, a ostaje za vidjeti kako će im proći ostatak godine.
ATP Doha Carlos Alcaraz arthur flis Goran Ivanišević

