Evo koliko će Rijeka novca zaraditi i protiv koga će igrati ako izbaci Omoniju

Bila je to još jedna sjajna Rijekina europska večer kojom se piše nova lijepa stranica klupske povijesti. Nogometaši Rijeke napravili su odličan posao na Cipru. U prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Konferencijske lige, momčad Victora Sancheza pobijedila je ciparskog predstavnika Omoniju 0:1. Rezultat je to koji im daje veliki zalog za uzvratnu utakmicu na domaćem terenu. Čovjek odluke bio je Daniel Adu-Adjei koji se sjajno snašao u 86. minuti i iz blizine pogodio za važnu pobjedu Rijeke koja je zadnjih desetak minuta izdržala s igračem manje. Dva je žuta kartona dobio Morchiladze koji je u igru ušao u 75. minuti, a isključen je u 89. minuti.

Sjajni Adu Adjei

Adu-Adjei postigao je svoj treći europski pogodak za Rijeku, a protiv Omonije u igru je ušao samo sedam minuta ranije. Zabio je jedan od tri pogotka Celjanima, te pobjedničke golove Sparti Prag i sada – Omoniji.

– Vrlo profesionalna partija od cijele momčadi. Velike obrane Zlomislića, ali i dobra igra cijele momčadi tijekom svih 90 minuta. Dobro se branili, a na kraju iskoristili svoju šansu – rekao je 20-godišnji napadač koji je majstorski reagirao na dodavanje Dantasa.

– Bio je to jako dobar ubačaj, a moje je bilo da reagiram kako treba u šesnaestercu. Sretan sam zbog pogotka, ali i uspjeha momčad – rekao je Abu Adjei.

Bio je to Rijekin sraz protiv istog suparnika nakon 20 godina kada su u dvije utakmice bili slabiji. Prva utakmica tada je završila 2:1, a uzvrat na Kantridi 2:2. Uzvratna utakmica na rasporedu je sljedećeg četvrtka od 18.45 sati, a u slučaju prolaska i pobjede, Rijeka će igrati protiv francuskog Strasbourga ili poljskog Rakówa. Osim europskog imidža, Riječani će se boriti i za novih 800 tisuća eura koliko bi im moglo pripasti od Uefinih nagrada.

Na dosadašnjih, gotovo šest milijuna eura, koliko su zaradili u Europi, taj će iznos, sasvim sigurno, itekako dobro doći. Isto tako, ne treba posebno naglašavati koliko bi za samopouzdanje momčadi značilo da momčad Victora Sancheza produži svoje prvo europsko proljeće nakon 46 godina! Lijepu europsku pobjedu našeg predstavnika na Cipru je proslavilo tristotinjak navijača Rijeke. Pošteno je izdvojiti i učinak Martina Zlomislića, vratar Rijeke s nekoliko je sjajnih intervencija spašavao svoja vrata i dao važan vjetar u leđa svojoj momčadi.

Teška utakmica

- Bila je to teška utakmica. S druge je strane bio dobar protivnik. Vidi se da su s razlogom prvi u svojoj ligi. Imaju dobre pojedince, mi smo se dobro branili, u nekim trenucima i patili. Na kraju smo izdržali i nagrađeni smo pogotkom. Kući idemo s velikom pobjedom. No, ovo je tek prvo poluvrijeme, imamo igrati još devedeset minuta - kazao je Zlomislić nakon utakmice.

Komentirao je agresivniji ulazak Omonije u utakmicu. Izgledalo je kao da su im dopustili da se malo ispušu i na kraju je Rijeka dočekala svoju šansu.

- Znali smo da će pred domaćom publikom jako krenuti. Htjeli smo ih umiriti prvih petnaestak minuta. Jako je važno bili primiriti pritisak s tribina. Izdržali smo te njihove početne nalete. Kasnije smo imali svoje šanse i na kraju postigli pogodak za slavlje.

Pričao je Zlomislić i o svojoj, već spomenutoj, sjajnoj izvedbi kojom je u nekoliko navrata briljirao na vratima sjajnim reakcijama.

- Kako kažu, u teškim europskim utakmicama treba vam pomoć vratara. S razlogom sam na golu, da nešto i obranim. Momčad je dala sve od sebe, kada smo dobili crveni karton, momci su, kako se kaže, poginuli na terenu, ostavili srce i kući nosimo veliku pobjedu s pogotkom razlike.

Kako procjenjujete šanse u uzvratnoj utakmici sljedećeg četvrtka?

- Sigurno su nam se šanse povećale nakon ove izvedbe. No, ovo je tek prvo poluvrijeme. Kod kuće ćemo imati snažnu podršku domaćih navijača na punoj Rujevici. Uz njihovu podršku, na našem se terenu nadamo prolasku - zaključio je Zlomislić.