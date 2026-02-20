Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAŠNO

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE: Poljakinji klizaljka rasjekla lice, hitno je prebačena u bolnicu

Short Track Speed Skating - Women's 1500m - Quarterfinals
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/14
VL
Autor
Karlo Koret
20.02.2026.
u 22:58

Preko njih je pala i talijanska predstavnica Arianna Fontanna

Stravičan događaj odvio se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Poljska brzoklizačica Kamilla Sellier sudarila se s Amerikankom Kristen Santos-Griswold u utrci na 1500 metara na kratke staze, a upravo je Sellier izvukla deblji kraj.

Obje su klizačice pale, a Amerikankina klizaljka udarila je Sellier u lice i rasjekla ga. Utrka je prekinuta, a Poljakinja je na kraju iznesena sa staze na nosilima s dubokom posjekotinom na licu i još nekoliko manjih na abdomenu.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Preko njih je pala i talijanska predstavnica Arianna Fontanna. Stanka je trajala oko 15 minuta, a Sellier je razveselila fanove gestikulacijom podignutog palca dok su ju iznosili sa staze. Također je dobila ovacije cijele dvorane.

- Očekujemo da će se Kamila brzo oporaviti. Srećom, nema oštećenja oka. Posjekotina je bila na obrazu; moguće je da je zahvatila kost lica, ali to će biti pregledano u sljedećih nekoliko sati. Kamila je odvezena u bolnicu i nadamo se da će biti otpuštena što je prije moguće - izjavio je šef poljskog tima Konrad Niedźwiecki.
Ključne riječi
posjekotina nesreća Klizanje ZOI 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!