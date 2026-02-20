UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE: Poljakinji klizaljka rasjekla lice, hitno je prebačena u bolnicu

Stravičan događaj odvio se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Poljska brzoklizačica Kamilla Sellier sudarila se s Amerikankom Kristen Santos-Griswold u utrci na 1500 metara na kratke staze, a upravo je Sellier izvukla deblji kraj.

Obje su klizačice pale, a Amerikankina klizaljka udarila je Sellier u lice i rasjekla ga. Utrka je prekinuta, a Poljakinja je na kraju iznesena sa staze na nosilima s dubokom posjekotinom na licu i još nekoliko manjih na abdomenu.

Preko njih je pala i talijanska predstavnica Arianna Fontanna. Stanka je trajala oko 15 minuta, a Sellier je razveselila fanove gestikulacijom podignutog palca dok su ju iznosili sa staze. Također je dobila ovacije cijele dvorane.

- Očekujemo da će se Kamila brzo oporaviti. Srećom, nema oštećenja oka. Posjekotina je bila na obrazu; moguće je da je zahvatila kost lica, ali to će biti pregledano u sljedećih nekoliko sati. Kamila je odvezena u bolnicu i nadamo se da će biti otpuštena što je prije moguće - izjavio je šef poljskog tima Konrad Niedźwiecki.