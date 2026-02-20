Zakazan hitan sastanak o opskrbi naftom: 'Hrvatska pazi na svoje interese i poštuje sankcije EU'

Iz Ministarstva gospodarstva jučer su izjavili kako ne postoji nikakav posebni politički dogovor ni povlašteni aranžman između Republike Hrvatske i mađarske strane kad je riječ o transportu ruske nafte. "Republika Hrvatska postupa u skladu sa svojim nacionalnim interesima te potpuno poštuje važeće sankcijske režime Europske unije i OFAC-a. U Republiku Hrvatsku može ući isključivo nafta koja je potpuno usklađena s važećim sankcijskim pravilima Europske unije i OFAC-a", poručuju iz Ministarstva i dodaju kako Hrvatska raspolaže infrastrukturnim kapacitetima koji omogućuju opskrbu i tranzit energenata u skladu s europskim pravnim okvirom, ali neće dopustiti da se hrvatska energetska infrastruktura koristi za zaobilaženje sankcija niti za stvaranje nove ovisnosti o ruskim energentima. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer je također na svojem X profilu još jednom matematički objasnio da Jadranski naftovod ima kapacitet da preveze dovoljno nafte i za Dunavsku rafineriju i za Slovnaft, obje rafinerije u vlasništvu MOL-a. A onda sve povezao s novcem.

"Transportne tarife, bez obzira na današnji iznos, predstavljaju pogrešku zaokruživanja u ukupnim troškovima (oko 1%), dok je ruska sirova nafta oko 30% jeftinija od alternativa", napisao je ministar Šušnjar navodeći – "sva je buka zbog novca". Da mađarski MOL dobro posluje, govori i izvješće o poslovanju grupe u četvrtom tromjesečju. Iako je došlo do pada prihoda u prošloj godini od 11 posto, ipak su uprihođene 1,3 milijarde, a za ovu je godinu predviđen rast na 1,5 milijardi dolara. Za to je zaslužna i Hrvatska. Marže su na gorivo ojačale, podržane snažnim rezultatima u Hrvatskoj i Rumunjskoj, dok su marže koje nisu dio prodaje goriva pozitivno pridonijele rezultatima u četvrtom tromjesečju 2025., stoji u izvješću. Europska komisija najavljivani sastanak koordinacije za naftu zakazala je za srijedu kada će se raspraviti o postojećoj situaciji. U četvrtak je Komisija objavila da će se hitni sastanak održati uz sudjelovanje Mađarske, Slovačke i Hrvatske.

– Sazvali smo ad hoc sastanak koordinacijske skupine za naftu kako bismo raspravljali o utjecaju poremećaja u opskrbi i mogućim alternativama opskrbi gorivom – rekla je glasnogovornica Komisije Anna-Kaisa Itkonen. Mađarski premijer Viktor Orbán pozvao je Europsku komisiju da brani energetsku sigurnost Mađarske i Slovačke optuživši Ukrajinu da je namjerno paralizirala naftovod Družba kako bi ucijenila dvije države članice EU da podrže ratne napore Kijeva. Izjave su izrečene tijekom zajedničke konferencije za novinare nakon inauguracijskog sastanka Odbora za mir. Tijekom konferencije za novinare Orbán se također pozvao na uredbu iz 2022. prema kojoj bi Mađarska mogla zatražiti isporuke nafte putem naftovoda Adria ako Družba ostane blokirana.

– Hrvati su dužni transportirati naftu bilo kojeg podrijetla u Mađarsku, čak i ako je ruska – rekao je Orbán napomenuvši da je Zagreb pokazao nevoljkost, ali je izrazio nadu da će sve strane poštovati svoje zakonske obveze. Na sve, jučer je mađarskome mediju Telex intervju dao predsjednik Uprave MOL grupe Zsolt Hernadi, u kojem se bavio samo situacijom s Jadranskim naftovodom i odnosima s Hrvatskom. Osim što redovito čita hrvatske medije, Hernadi inzistira na sumnji da Jadranski naftovod može godišnje prevesti 15 milijuna tona nafte te tvrdi da ide u novo testiranje s kojim su se složili i hrvatska i mađarska strana te EK. Dotaknuo se i ovisnosti o Jadranskom naftovodu i pomorskim dobavljačima.

– Tko, dovraga, želi ovisiti o jednom naftovodu u Hrvatskoj i o pomorskim dobavljačima? Nova infrastruktura možda je potrebna, ali funkcionalna infrastruktura ne smije se zamijeniti. Moramo osigurati da, ako postoji više naftovoda i dođe do poremećaja u jednome, možemo koristiti drugi; ako sam prisiljen dobrovoljno isključiti jedan, to je već miješanje u suverenitet. Srbija ima jedan naftovod, što stvara visok stupanj ranjivosti. Zato Srbija tako snažno podržava novi naftovod Mađarska – Srbija i vezu s Družbom – rekao je Hernadi. Osvrnuo se i na prijašnju vijest o ponudi za kupnju JANAF-a ili udjela u vlasništvu. – Korisnici naftovoda, trenutačno NIS i MOL, nemaju utjecaja na ugovorne aranžmane JANAF-a ili njihovu sigurnost. Kao jedini korisnici naftovoda ponudili smo stjecanje udjela u JANAF-u, ali nismo dobili ohrabrujući odgovor – naglasio je.