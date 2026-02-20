Neviđena situacija u 'Milijunašu', Tarik iznenađen: 'Ovo nam se dosad nikad nije dogodilo'

U sinoćnjoj emisiji HRT-ovog kviza "Tko želi biti milijunaš" dogodila se situacija koju rijetko viđamo. Naime, natjecatelj Nino Sarta je na 9. pitanju odlučio iskoristiti džoker i pozvati prijatelja Eddyja. No, džoker se nije javljao, pa su ga morali nazvati čak tri puta. "Možda je pao u kupatilu ili su mu ukrali mobitel", kazao je voditelj Tarik Filipović, a onda je dodao "Ovo nam se nikad nije dogodilo". Inače, Nino nije znao koji se nekima omiljeni hobi spominje u posljednjoj rečenici Voltaireova "Candidea"? A - šetnja psa, B - obrađivanje vrta, C - kupanje u moru ili D - penjanje na planinu. Džoker je rekao da ne zna odgovor te je Nino posegnuo i za posljednjim džokerom "pola-pola". U igri su ostali odgovori B – obrađivanje vrta i C – kupanje u moru. Nino je odgovorio B, čime je osvojio 2.500 eura.

Na čijoj se državnoj granici nalaze dva najviša svjetska vrha? A - na nepalskoj, B - na pakistanskoj, C - na kineskoj ili D - na indijskoj. Ovako je glasilo 11. pitanje za prelazak drugog praga i osvajanje 5.000 eura. Iako nije znao odgovor, Nino je odlučio riskirati i odabrao A – na nepalskoj. Nažalost, natjecanje je napustio s osvojenih 150 eura, budući da je točan odgovor bio C – na kineskoj.

Podsjetimo, zagrebački gimnazijalac Đuro Hameršak, koji je nastavio natjecanje iz prošle emisije, osvojio je 34.000 eura, ali je odustao na 14. pitanju. Pitanje je glasilo: Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije. Koja je zastarjela mjerna jedinica magnetske indukcije? Ponuđeni odgovori bili su A – ersted, B – meksvel, C – franklin, D – gaus.

Svjestan rizika i bez dodatnih pomoći, Đuro je odlučio ne odgovarati te je napustio natjecanje s osvojenih 34.000 eura. Naknadno se pokazalo da je točan odgovor bio D – gaus, dok bi se on, da je ipak pokušao odgovarati, odlučio za odgovor A i time pogriješio.

Karla Tomljanović, 28-godišnjakinja iz Kastva, magistra je nutricionizma. Zaposlena je u farmaceutskoj industriji, a trenutačno pohađa poslijediplomski studij na Farmaceutskom fakultetu. Slobodno vrijeme najčešće provodi igrajući kvizove.

Karla je bez većih poteškoća stigla do desetog pitanja vrijednog 5.000 eura, koje je tražilo odgovor na to gdje se odvija veći dio radnje romana Coelhova "Alkemičara" Ponuđeni su odgovori A - na istoku Europe, B - na jugu Azije, C - na zapadu Amerike ili D - na sjeveru Afrike.

Odlučila je zatražiti pomoć džokera "zovi", koji u početku nije bio siguran, no u posljednjim je sekundama ipak rekao kako smatra da se radnja odvija na sjeveru Afrike. Na tom je pitanju iskoristila i džoker "pola-pola", nakon čega su u igri ostale opcije koje su radnju smještale na jug Azije ili na sjever Afrike. Vodeći se prvim instinktom i savjetom džokera, Karla je zaključala odgovor da se veći dio radnje odvija na sjeveru Afrike, što se pokazalo točnim te joj je donijelo 5.000 eura.

Uslijedilo je 11. pitanje za 10.000 eura, a Karla je ovoga puta zatražila pomoć publike. Pitanje je glasilo: Najmanje je vremena prošlo između kraja Prvog i početka Drugog: A - punskog rata, B - opijumskog rata, C - balkanskog rata ili D - svjetskog rata. Dvanaest posto publike odlučilo se za odgovor pod A- punskog rata, 18 % za B - opijumskog rata, 37 % za C - balkanskog rata i 33 % za D - svjetskog rata. Karla nije poslušala publiku te se odlučila za odgovor pod B - opijumskog rata i napustila kviz s 5.000 eura. Točan je odgovor pod C - balkanskog rata.