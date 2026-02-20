VIDEO Šime Elez iznenadio izjavom, sav se zbunio: 'Ja još nisam niti cijelu godinu u braku'

Pjevačica Maja Šuput i bivši Gospodin Savršeni, Šime Elez, posljednjih mjeseci ne prestaju privlačiti pažnju javnosti, a slično je bilo i na proslavi 56. rođendana kultnog zagrebačkog kluba 'Saloon'. Gostujući na Hype TV-u, 27-godišnji Splićanin govorio je o ljubavi i dugoročnim vezama, no pritom je uspio zbuniti i sebe i gledatelje. U jednom trenutku, djelujući pomalo smeteno, izjavio je: - Ja još nisam niti cijelu godinu u braku - da bi se odmah potom ispravio i kroz smijeh dodao: - Zapravo, nisam ni u braku - poručio je Elez. Kako bi pojasnio svoj stav, zaključio je: - Sigurno je lijepo imati nekoga uz sebe i brojati dane od mladosti do starosti - ali i da ljubav dođe u svoje vrijeme i ne treba je požurivati.

Ova nespretna izjava odjeknula je u javnosti ponajviše zbog njegovog intenzivno praćenog odnosa s pjevačicom Majom Šuput. Par, čija je romansa započela u ljeto 2025. godine nakon što se Šime pojavio u njezinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", u posljednje vrijeme ne skriva svoju zaljubljenost. Često objavljuju zajedničke fotografije s putovanja na egzotični Bali i raznih događanja, a nedavno su viđeni i na proslavi 20. godišnjice braka Sandija Cenova.

Podsjetimo, Maja Šuput je u lipnju 2025. potvrdila razvod od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka. Otada ne skriva koliko je sretna u novoj vezi, a za Eleza je izjavila kako je čini "sretnom kao nikad prije" te da je postao važan dio života nje i njezinog sina Blooma.

FOTO Stigle nove fotke Maje i Šime, no svu pažnju ukrao je preslatki Bloom! Evo zašto su svi komentirali baš njega

Šime se javnosti predstavio kao protagonist četvrte sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", u kojem je kao pobjednicu odabrao Vanju Stanojević. Ipak, njihova veza nije potrajala dugo nakon završetka snimanja. Čini se da je Splićanin pravu sreću pronašao tek uz Maju, a hoće li njegov lapsus o braku uskoro postati stvarnost, ostaje za vidjeti.