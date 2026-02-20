Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BEZ OBZIRA NA RAZGOVORE U ŽENEVI

Trump oko Irana gomila sve što može letjeti i ploviti

Autor
Hassan Haidar Diab
20.02.2026.
u 20:21

Dok pregovori tinjaju, a diplomacija tek glumi život, američka vojna armada gomila se oko Perzijskog zaljeva kao da odbrojava posljednje minute do udara

U sjeni diplomatskih poruka i formalnih pregovora Bliski istok ponovno klizi prema opasnoj točki usijanja. Dok se u Ženevi vode razgovori koji bi trebali smiriti napetosti, na terenu se odvija sasvim drukčija dinamika. Vojne flote, bombarderi i protuzračni sustavi raspoređuju se brzinom koja više podsjeća na odbrojavanje do sukoba nego na stvaranje prostora za kompromis. Retorika je sve tvrđa, rokovi sve kraći, a prostor za pogrešku sve uži.

Donald Trump više ne skriva ambiciju da Iran slomi silom. Dok pregovori tinjaju, a diplomacija tek glumi život, američka vojna armada gomila se oko Perzijskog zaljeva kao da odbrojava posljednje minute do udara. U Washingtonu se govori o "stopostotnoj vjerojatnosti vojne akcije", a oko Irana gomilaju se američke vojne snage, najveće od invazije na Irak. Nedavni potezi američke vojske na Bliskom istoku otkrili su dosad neviđenu eskalaciju u opsegu i brzini raspoređivanja snaga, pojačavajući strah od neposrednog izravnog sukoba s Teheranom, unatoč nastavku diplomatskog procesa u neizravnim razgovorima u Ženevi.

Ključne riječi
Ženeva Donald Trump napad Iran Bliski istok

Komentara 2

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
20:51 20.02.2026.

" Nobelovac" će zajedno sa Izraelom napasti državu Iran i pokrenuti sukobe ogromnih razmjera.Pita li se Vijeće sigurnosti UN više za bilo što ili je to tamburaški orkestar.

SL
slinavelhagep
20:27 20.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekoliko kilograma!--- > bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!