Trump oko Irana gomila sve što može letjeti i ploviti

U sjeni diplomatskih poruka i formalnih pregovora Bliski istok ponovno klizi prema opasnoj točki usijanja. Dok se u Ženevi vode razgovori koji bi trebali smiriti napetosti, na terenu se odvija sasvim drukčija dinamika. Vojne flote, bombarderi i protuzračni sustavi raspoređuju se brzinom koja više podsjeća na odbrojavanje do sukoba nego na stvaranje prostora za kompromis. Retorika je sve tvrđa, rokovi sve kraći, a prostor za pogrešku sve uži.



Donald Trump više ne skriva ambiciju da Iran slomi silom. Dok pregovori tinjaju, a diplomacija tek glumi život, američka vojna armada gomila se oko Perzijskog zaljeva kao da odbrojava posljednje minute do udara. U Washingtonu se govori o "stopostotnoj vjerojatnosti vojne akcije", a oko Irana gomilaju se američke vojne snage, najveće od invazije na Irak. Nedavni potezi američke vojske na Bliskom istoku otkrili su dosad neviđenu eskalaciju u opsegu i brzini raspoređivanja snaga, pojačavajući strah od neposrednog izravnog sukoba s Teheranom, unatoč nastavku diplomatskog procesa u neizravnim razgovorima u Ženevi.