U sjeni diplomatskih poruka i formalnih pregovora Bliski istok ponovno klizi prema opasnoj točki usijanja. Dok se u Ženevi vode razgovori koji bi trebali smiriti napetosti, na terenu se odvija sasvim drukčija dinamika. Vojne flote, bombarderi i protuzračni sustavi raspoređuju se brzinom koja više podsjeća na odbrojavanje do sukoba nego na stvaranje prostora za kompromis. Retorika je sve tvrđa, rokovi sve kraći, a prostor za pogrešku sve uži.
Donald Trump više ne skriva ambiciju da Iran slomi silom. Dok pregovori tinjaju, a diplomacija tek glumi život, američka vojna armada gomila se oko Perzijskog zaljeva kao da odbrojava posljednje minute do udara. U Washingtonu se govori o "stopostotnoj vjerojatnosti vojne akcije", a oko Irana gomilaju se američke vojne snage, najveće od invazije na Irak. Nedavni potezi američke vojske na Bliskom istoku otkrili su dosad neviđenu eskalaciju u opsegu i brzini raspoređivanja snaga, pojačavajući strah od neposrednog izravnog sukoba s Teheranom, unatoč nastavku diplomatskog procesa u neizravnim razgovorima u Ženevi.
Trump oko Irana gomila sve što može letjeti i ploviti
Dok pregovori tinjaju, a diplomacija tek glumi život, američka vojna armada gomila se oko Perzijskog zaljeva kao da odbrojava posljednje minute do udara
Komentara 2
Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekoliko kilograma!--- > bitly.cx/emso
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
" Nobelovac" će zajedno sa Izraelom napasti državu Iran i pokrenuti sukobe ogromnih razmjera.Pita li se Vijeće sigurnosti UN više za bilo što ili je to tamburaški orkestar.