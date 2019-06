Novi Hrvat u NBA ligi otkrio hoće li reprezentacija moći računati na njega

Devetnaestogodišnji Luka Šamanić (210 cm) postao je 23. hrvatski košarkaš koji je izabran na NBA draftu, a po visini picka na kojem je izabran, mladi Zagrepčanin je četvrti Hrvat po redu. Nakon što su Luku draftirali San Antonio Spursi kao 19. izbor, ustvrdit ćemo da su od njega bolje plasirani na draftu bili samo Dragan Bender (4.), Mario Hezonja (5.) i Dario Šarić (12.).

– Još zapravo i ne znam definirati kako se osjećam. Osjećam se blagoslovljeno, ostvariti svoj san dok je obitelj uz mene, to je bilo nešto posebno – rekao nam je Luka nakon završetka drafta.

Ovo je baš ludo za mene

S obzirom na to da se glavnina prognoza za njega kretala između 23. i 30. izbora, i sam Luka iznenadio se kada je čuo da ravnatelj NBA lige Adam Silver na 19. picku čita njegovo ime.

– Nisam znao da će me Spursi uzeti već na 19. picku. No od toga koji sam pick meni je bilo važnije da to bude dobar klub za mene, s vrhunskim trenerom i dobrim razvojnim programom.

A upravo je to i dobio u Spursima koji su ga očito toliko željeli da nisu htjeli riskirati s 29. pickom jer postojala je vjerojatnost da Luku uzme Utah (23.), Philadelphia (24.), Portland (25.) ili Nets (27.), a to su klubovi koji su ga također mjerkali.

Ono što je posebno važno za Luku jest da ga je htio najveći NBA trener današnjice Gregg Popovich koji je poznat po tome da voli Europljane, no Šamanić će mu biti prvi Hrvat.

– To samo govori koliko je sve ovo ludo dobro za mene. Ovo je sve što možeš poželjeti, to nadmašuje moja očekivanja.

Spursi su bili jedan od sedam klubova u kojima je išao na probne treninge, Luka je imao priliku upoznati velikog Popa.

– Bili smo na večeri i imam osjećaj da me i za vrijeme tog neformalnog razgovora na neki način testirao. Taj čovjek je pametan i prilično drugačiji od ostalih. Poseban je. Ne samo po rezultatima nego i po razmišljanjima.

Osim na spomenutim “workoutima”, Šamanić je dobar dojam ostavio i na masovnom kampu kandidata za NBA u Chicagu nazvanom “Draft Combine”.

– Bila je to prilika za sve njih da me bolje upoznaju jer Europa ipak nije toliko pokrivena koliko i koledž-košarka. Kada nema velike priče oko tebe, onda budeš malo zakinut. I zato sam otišao da me upoznaju.

Što se sve tamo radilo?

– Igra se jedan na jednoga, tri na tri, pet na pet. Šutira se, rade se promjene pravca u driblingu i tome slično. Prije svakog od “workouta” radi se medicinski pregled pri čemu ti najviše gledaju kosti i zglobove, rade neku vrstu procjene otpornosti.

Svega toga ne bi bilo da mu Olimpija usred završnice slovenskog prvenstva nije omogućila da ode u Ameriku.

– Ljudima iz Olimpije zbog toga sam jako zahvalan. I zbog toga mogu reći da je moj izbor Olimpije kao kluba za koji ću igrati nakon Barcelone bio pun pogodak što neki odmah nisu vidjeli. Osim toga, moj četverogodišnji ugovor s Olimpijom bio je takav da sam ja nakon svake sezone imao izlaz za NBA i, kada se plati klubu odšteta, ja više neću biti njihov igrač.

A da kojim slučajem nije draftiran, sada bi bio član posve novog kluba Cedevita Olimpija.

– Iznenadilo me to udruživanje, a zanimljivo je da su to dva kluba koja su me htjela prošlo ljeto.

Luka će se na odmor u Hrvatsku vratiti nakon NBA Ljetne lige u Las Vegasu koja je za njega kao novaka obvezna.

– Radujem se igranju Ljetne lige, ali i tome da ću vidjeti dečke iz hrvatske reprezentacije. Da nisam draftiran, po onome što mi je pričao izbornik Mršić, vjerojatno bih i ja bio u tom sastavu.

Kakav je Lukin stav o igranju za reprezentaciju?

– To nikad neće biti upitno jer reprezentacija je svetinja. Znam da NBA klubovi više vole da njihovi mladi igrači rade individualno preko ljeta nego da igraju za reprezentaciju no nadam se da će se i to nekako riješiti.

Zajamčena minutaža

Za visok plasman na draftu Šamanić može zahvaliti i svojim agentima iz Wasserman Groupa, no dalje mu oni ne mogu pomoći, već se mora baciti na posao.

– Ovo ljeto najviše ću morati raditi na svom tijelu odnosno snazi da bih mogao što bolje izdržati kontakt-igru kakva me čeka.

U tako značajnom trenutku za njegovu košarkašku karijeru u New Yorku su bili mama Dina i tata Marko, inače nekadašnji igrač Cibone i Zadra, a danas skaut za drugu najveću američku menadžersku agenciju Wasserman Group.

Luka Šamanić svojevrsno je iznenađenje ovogodišnjeg NBA drafta, no s obzirom na to da Gregg Popovich rijetko kad promaši u vezi s mladim igračem, evo što su Spursi dobili, barem tako piše u analizi New York Timesa:

- Puno toga svidjet će vam se kod igrača koji je građen kao centar, a kreće se graciozno i brzo u oba smjera. Šamanić nije savršne šuter niti savršen defenzivac, no on čini dovoljno da bi imao zajamčene minute i, ako se nastavi razvijati, neutralizirat će sadašnje nedostatke. Spursi su idealna sredina za Šamanića da se razvija.”