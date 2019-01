Novi format, nova pravila rukometnog SP-a

S obzirom na posljednje Svjetsko rukometno prvenstvo, dosta se toga promijenilo do ovogodišnjeg. Primjerice, ovo će biti prvi put u povijesti da se SP igra u dvije države. To su Njemačka i Danska, a prvenstvo se održava od 10. do 27. siječnja ove godine.

Ove godine novi format

Međunarodna rukometna federacija (IHF) također je odlučila promijeniti format natjecanja u kojemu su (kao i do sada) 24 reprezentacije raspoređene u četiri skupine s po njih šest. Nakon skupina ne počinje nokaut-faza, već se formiraju dvije nove grupe koje će biti sastavljene od tri prvoplasirane reprezentacije iz prvog kruga. I onda iz tih skupina po dvije najbolje odlaze u polufinale.

U ovom formatu natjecanja bitno je završiti među tri prve momčadi i proći dalje, ali važno je osvojiti i što više bodova jer bodovi osvojeni u međusobnim susretima prenosit će se u drugi krug.

Ako hrvatski reprezentativci uspiju izboriti poziciju među prva tri u skupini, drugi krug čeka ih u Lanxess Areni u Kölnu. Štoviše, što natjecanje bude odmicalo dalje, Hrvatska bi se trebala seliti sve sjevernije. Polufinalni susreti tako se igraju u Hamburgu, a utakmica za treće mjesto i finale u Herningu.

Skupina B u Münchenu

No put do finala je dalek i teško dostižan. Hrvatska reprezentacija najprije se mora baviti svojom skupinom. Skupina B u kojoj igraju smještena je i igra se u Münchenu, posljednja utakmica na rasporedu je 17. siječnja, a već 19. počinje drugi krug. Polufinale se igra 25. siječnja, a finale 27. siječnja u 17.30 sati.

Hrvatska prvenstvo prvo otvara 11. siječnja u 18 sati protiv Islanda. Sljedeću utakmicu izabranici Line Červara igraju protiv Japana, 13. siječnja u 16.30 sati, nakon toga čeka ih Makedonija 14. siječnja u 18 sati, pa Bahrein 16. siječnja također u 18 sati. Posljednji susret u skupini Hrvatska igra protiv reprezentacije Španjolske 17. siječnja u 20.30 sati. Sve utakmice prenosit će se na RTL-u.

