Krajač preživio pokušaj puča, ovo je priopćenje koje je dao HOO nakon maratonske sjednice

Završena je nikad dulja sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora koja je trajala nešto više od četiri sata. Glavni tajnik Siniša Krajač 'preživio' je svojevrsni pokušaj puča te nije smijenjen sa svoje pozicije. Štoviše, većinski dio Vijeća HOO-a usuglasio se s činjenicom da ovo tijelo nije niti istražni organ niti sud i da kao takvo nikome neće suditi preko koljena. A pokažu li pravosudna istražna tijela da je bilo nepravilnosti, nedaj Bože financijskog kriminala, u vođenju krovne sportske kuće onda će operativci kojih se to tiče morati odstupiti.

Dokaže li se pak na taj ili sličan način odgovornost i predsjednika Zlatka Mateše, i on je, što je sam naglasio, spreman odstupiti.

U nastavku vam donosimo priopćenje HOO-a:

Po završetku sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održane dana 18. svibnja 2026. godine, Vijeće HOO-a smatra svojom obvezom obavijestiti javnost o sljedećem:

1. Na temelju provedene detaljne analize financijskog poslovanja u dijelu sufinanciranja Hrvatskog skijaškog saveza, stručne službe za kontrolu Hrvatskog olimpijskog odbora izvršile su sveobuhvatan uvid u način trošenja i pravdanja sredstava osiguranih kroz Program javnih potreba u sportu na državnoj razini, a koja se realiziraju putem HOO-a. Provedeni nadzor nedvojbeno je utvrdio da su sva sredstva doznačena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, u potpunosti u skladu s važećim pravilnicima i zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene.

2. Predsjednik, glavni tajnik i članovi Vijeća HOO-a najoštrije osuđuju svaki oblik nepravilnosti i nezakonitog postupanja te izražavaju punu spremnost na preuzimanje odgovornosti u slučaju utvrđenih i dokazanih nezakonitih radnji. Istodobno naglašavaju kako je, u interesu stabilnosti i kontinuiteta sustava sporta, neprihvatljivo donositi ishitrene i opsežne kadrovske odluke pod pritiskom nedokazanih sumnji ili prije pokretanja i okončanja relevantnih pravnih postupaka, jer bi takvi potezi mogli ozbiljno ugroziti funkcioniranje sustava sporta u cjelini.



3. Članovi Vijeća HOO-a pozdravljaju inicijativu i prijedlog novog Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, uz uvjerenje da će njegovo donošenje dodatno unaprijediti transparentnost sustava, osnažiti mehanizme odgovornosti te pridonijeti učinkovitijem i svrhovitijem upravljanju javnim sredstvima u sportu Republike Hrvatske.

