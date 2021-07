Novak na Wimbledonu nosio križ, a prije se uzdao u crno kamenje: Evo o čemu se radi

Najbolji tenisač svijeta 34-godišnji Srbin Novak Đoković osvojio je wimbledonsko finale u kojem je s druge strane mreže stajao Talijan Matteo Berrettini. Novak Đoković je tako došao do 20. Grand Slam naslova i izjednačio se sa surekorderima Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, a sada mu nedostaje još samo trijumf na US Openu kako bi postao tek treći tenisač u povijesti koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand Slam naslova, nakon što je to prvi napravio Amerikanac Donald Budge (1938.), a dvaput ponovio Australac Rod Laver (1962. i 1969.).

Osim nevjerojatnih teniskih sposobnosti, napornih treninga, posebne prehrane i općenito, stila života, Đoković je gotovo na svakom turniru privukao nekim detaljem. Naime, Novak uz sebe uvijek ima neki poseban simbol, a ovoga puta to je bio križ oko vrata. Kada bi uzeo pauze i skinuo majicu, na Novakovim prsima je bio lančić s drvenim križićem.

Na Australian Openu je, recimo, nosio crni medaljon koji navodno ima posebne moći. Tada je Đoković istrpio turnir uz ozljedu abdomena.

- Nije poznato sa sigurnošću koji je dragi kamen nosio Novak i koja je simbolika tog medaljona, ali na osnovu slike može se pretpostaviti da je u pitanju "larvikit", dragi kamen za koji se vjeruje da ima moćna svojstva - prenosi Telegraf.rs.

Larvikit je crni "labradorit" ili ''crni mjesečev kamen'' za koji se vjeruje da je odličan za zaštitu i uzemljenje. Navodno pročišćava suptilna tijela i jača povezanost s energijama zemlje, pomaže onima koji ga nose da se povežu s duhovima prirode. Ovaj kamen stimulira vizije i poboljšava psihičke sposobnosti. Također neutralizira i odbija negativnu energiju.

Stranice koje se bave simbolikom i svojstvima određenih dragih kamena, navode i da larvikit pomaže u pročišćavanju tkiva, potiče mišićnu detoksikaciju, usklađuje metabolizam, umiruje živce i smanjuje krvni tlak, a ako je vjerovati u to, čini se da je pomoglo i Novaku. Uostalom, Đoković je poznat kao veliki ljubitelj prirode i prirodnih stvari. Često meditira, hoda bos. Ne bi ovo bio prvi put da Đoković svoju snagu daje u ruke raznim simbolima.

Prije dvije godine je na Australian Openu imao simbol Asteka kada je i sam otkrio da je u pitanju simbol snage, energije i zaštite. Nekada je sa sobom imao dragulj ametist, a prije je na uho stavljao naljepnicu s crnom točkom što je kineska metoda za uklanjanje problema sa stresom, alergijama, bolom i glavoboljom.