Nova transfer-bomba na pomolu: Robert Lewandowski napušta Barcelonu, evo gdje će nastaviti karijeru

Zvijezda Barcelone, Robert Lewandowski, navodno se sprema za šokantan transfer koji bi ga odveo put Bliskog istoka. Nakon Cristiana Ronalda, Karima Benzeme i drugih velikana, poljski napadač mogao bi postati sljedeće veliko ime koje će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji. Prema pisanju njemačkog Bilda, koji se poziva na saudijske medije, plan je da se Lewandowski pridruži tamošnjoj ligi nakon isteka ugovora s Barcelonom u ljeto 2026. godine.

Saudijski list Al-Riyadiyah izvještava kako poljski golgeter ozbiljno razmatra prelazak u Saudijsku Pro Ligu. Informacija se, kako navode, temelji na izjavama glasnogovornika agencije Gol International, koja zastupa Lewandowskog. Iako trenutno nema konkretnih pregovora, stav je navodno jasan. "To će se dogoditi, a Saudijska Pro Liga vidjet će Lewandowskog u jednom od svojih klubova", odlučno tvrdi list, prenoseći neslužbene informacije iz agencije.

Ovaj zaokret je iznenađujući s obzirom na to da je 36-godišnji napadač do sada dosljedno demantirao bilo kakvu povezanost sa saudijskim nogometom, ističući svoju potpunu posvećenost ugovoru s Barcelonom. Čini se da se situacija promijenila, a list ide toliko daleko da tvrdi kako je Lewandowski svoju želju već interno iskomunicirao. Ono što dodatno podgrijava glasine jest činjenica da njegova agencija, prema pisanju lista, nije inicirala nikakve razgovore o produljenju ugovora s katalonskim divom nakon 2026. godine. Za mnoge je to jasan pokazatelj da se priprema oproštaj – a Saudijska Arabija se čini kao najizglednija destinacija.

U posljednje vrijeme, Lewandowskom ni na sportskom planu ne cvjetaju ruže. Propustio je ključnu fazu sezone zbog ozljede, uključujući i polufinale Lige prvaka protiv Intera. Nedugo zatim, otkazao je nastup za reprezentaciju Poljske, pozivajući se na fizičku i mentalnu iscrpljenost – odluka koja je izazvala burne reakcije u domovini.

Posljedice su bile drastične: Lewandowskom je oduzeta kapetanska traka, a nakon poraza od Finske smijenjen je i izbornik Michał Probierz. Trenutno je neizvjesno kakva je budućnost rekordnog strijelca u nacionalnom dresu, a pomirenje sa savezom još uvijek nije postignuto – i to usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Sprema li se Robert Lewandowski zaista za finale svoje blistave karijere u Saudijskoj Arabiji? Dugogodišnji napadač Bayerna i Barcelone mogao bi od 2026. osigurati posljednji veliki ugovor u karijeri, slijedeći primjer brojnih zvijezda koje su prije njega krenule istim putem.