Nova skijaška garda: Od koje petorke možemo očekivati rezultate poput Zubčićevih?

Filip Zubčić svojim je fantastičnim postignućima u Svjetskom kupu (dvije pobjede, dva druga i jedno treće mjesto u veleslalomu u 2020.) konačno vratio određenu dozu interesa šire hrvatske javnosti za skijanje, nakon što je jedan od najzahtjevnijih sportova u svijetu proveo nešto manje od jednog desetljeća u drugom planu. Taman nakon što je Ivica Kostelić 2011. osvojio Veliki kristalni globus, poslije tog vrhunca i ekstaze interes je počeo padati prema dolje, a kad je Ivičina karijera sredinom desetljeća otišla u svoje zadnje, veteranske stadije, osim u danima sljemenskih utrka, interesa više nije ni bilo.

Pokušavali su neki od naših reprezentativaca napraviti značajnije rezultate u tom "sušnom" periodu, a najaktivniji su bili tijekom desetljeća baš Zubčić, pa zatim Matej Vidović i Natko Zrnčić-Dim, većinom s plasmanima između 15. i 30. mjesta kad su uspijevali doći do bodova.

Sad kad je Zubčić konkurentan među najboljima i kad će se, nadamo se, više ljudi zainteresirati za provođenje vremena pred ekranima u jutarnjim terminima subotom i nedjeljom, vrijeme je za predstavljanje još nekih osoba za koje se uopće ne morate čuditi ako u jednom trenutku svoje karijere krenu dominirati u svojim disciplinama ili barem ugrabe neko postolje. Kod Zube nas nije iznenadilo, ne bi ni kod njih.

Na Zubin skijaški put polagano podsjećaju dvije 24-godišnje slalomske nade, Istok Rodeš i Elias Kolega. Zlatni i brončani sa svjetskog juniorskog skijaškog prvenstva u slalomu već su pokazali da sa svojim pravim vožnjama mogu jako puno. Rodeš je s visokim startnim brojevima u Madonni di Campiglio i Zagrebu već dolazio do Top 10 plasmana, točnije sedmih mjesta, a istu je stvar napravio Elias Kolega pretprošle sezone u Adelbodenu kad je s drugom vožnjom na strmini po naliku na 'profesorski' stil Ivice Kostelića došao do 6. mjesta. Nije ni čudo kad su on i njegov brat Samuel pod trenerskom palicom Ante Kostelića.

Također, nakon jako dugo vremena imamo i konkurente djevojke u Svjetskom kupu. Nakon dvije godine konstantnih muka s ozljedama Leona Popović je postala prva Hrvatica s bodovima u slalomu nakon gotovo deset godina, a čini se da karijera 23-godišnjakinje iz Mrkoplja od sad samo može prema gore - samo da je zdravlja.

Iz nešto mlađih kategorija, pak, nam stiže najveća hrvatska skijaška nada još od Janice Kostelić - Zrinka Ljutić. Mlada 16-godišnja skijašica već je u svojim dobnim uzrastima pomela svu konkurenciju, a već je počela nastupati i na seniorskim FIS utrkama gdje sa strahovito visokim startnim brojevima među starijim djevojkama niže sjajne rezultate. Pitanje je vremena kad će eksplodirati i na sceni Svjetskog kupa.