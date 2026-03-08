FOTO 'Ti si promašila cijeli život': Nives Celzijus odgovorila na komentar pratitelja

Nives Celzijus, jedna od najpoznatijih i najprovokativnijih osoba na hrvatskoj sceni, objavila je novu pjesmu koja nije prošla nezapaženo, a sada je na društvenoj mreži Instagram uz zanimljive fotke podijelila i komentare koje je dobila. Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija na kojima pozira u crnom čipkastom donjem rublju i raskopčanoj bijeloj košulji, ističući svoje poznate atribute. Ležeći na krevetu pokraj velikog prozora s pogledom na prirodu, Nives je zračila samopouzdanjem i seksepilom, no opis koji je pratitelje dočekao ispod fotografija bio je sve samo ne očekivan. Umjesto uobičajenog opisa, Nives je podijelila dugu i prilično direktnu poruku koju je dobila od jednog muškarca, a koja ju je, kako se čini, duboko dirnula. "Jedan frajer mi sinoć napisao: 'Koji kreten od žene moraš biti da četrdeset i koju godinu gradiš karijeru na sisurinama, a imaš talenta da napišeš tako snažnu, životnu pjesmu koje se ne bi posramili ni najveći pjesnici. Bez ljutnje, ali ti si promašila cijeli život'", citirala je Nives, referirajući se na svoju pjesmu "Sinkronija".

Iako bi mnogi ovakvu poruku doživjeli kao uvredu, Nives je pokazala svoju snagu i zrelost. "Ne znam koje su mu bile namjere, ali ja sam to shvatila kao kompliment. Dirljivo mi je da eto i muškarci osjećaju Sinkroniju, onako kako ju ja osjećam. A da sam kreten u životu, vjerojatno i jesam, ali upravo ta uloga me i dovela do ove pjesme. Možda i puno krivih puteva, ali uvijek su me vodili ka pravom cilju", zaključila je. Ova neočekivana ispovijest otkriva kompleksnost njezine javne persone koja vješto balansira između provokativnog imidža i neospornog talenta, ne samo glazbenog, već i spisateljskog. Podsjetimo, njezina autobiografija Gola istina svojedobno je bila najprodavanija knjiga u Hrvatskoj te je osvojila prestižnu nagradu "Kiklop".

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari su se nizali velikom brzinom. Dok su se neki fokusirali na dubinu poruke i pohvalili Nivesinu iskrenost i snagu, većina je ipak ostala vjerna njezinoj provokativnoj strani. Komentari poput "SEXY do bola", "Kraljica" i "Rasturaš", uz brojne emotikone vatre i srca, preplavili su objavu. Jedan od komentara, "pale me čarapice", jasno pokazuje kako mnogi njezini obožavatelji i dalje na prvom mjestu vide njezin fizički izgled, što je upravo tema koju je i sama Nives pokrenula.

Podsjetimo, Nives i glazbenik Dino Petrić udružili su snage i snimili baladu "Sinkronija", a strastveni videospot za pjesmu izazvao je brojne reakcije. S obzirom na "vruće" scene u spotu, mnoge je zanimalo kako je na sve reagirao njezin bivši suprug Dino Drpić, s kojim je Nives ostala u prijateljskim odnosima. Priča o njegovoj reakciji posebno je zanimljiva.

Evo kako je vrući spot Nives Celzijus prokomentirao njezin bivši suprug: 'A Dino ga je pogledao i rekao'

- Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao: 'Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!' A Dino ga je pogledao i rekao: 'Decentan? Ovo je soft porn!' - prepričala je Nives anegdotu za IN magazin. Novi Dino, pjevač Petrić, ne boji se susreta sa svojim imenjakom i vjeruje da će dobiti njegovo odobrenje. - Odobrit će me sto posto, samo kava-dvije i to je to - samouvjereno je poručio.

Inače, ova moćna i emotivna balada, koju je Nives, kako kaže, napisala vrlo spontano pod tušem, zahtijevala je jednako strastven vizualni identitet. Snimanje spota bilo je nabijeno emocijama, a Nives je imala samo riječi hvale za glumački debi svog kolege. - Moram sad pohvaliti Dinu, svi smo bili zadivljeni njegovim glumačkim vještinama. Prvi put se susreo s tim, ali stvarno je to vrhunski odradio, jer to nije jednostavno - otkrila je.

I sam Petrić priznao je da ga je Nives potpuno uvukla u priču unatoč umoru. - Bio sam neispavan, ali kad sam krenuo s Nives snimati... Baš me je uvukla u taj film, kao da smo mi sad ta uloga - pojasnio je Dino. S druge strane, Nives se našalila na svoj račun, rekavši kako se kroz godine već naviknula na snimanje strastvenih scena. - S obzirom da mi je ljubavni život katastrofa, bar imam neki intimno ljubavni doticaj, makar i nerealan - kazala je kroz smijeh pjevačica. Podsjetimo, Nives s bivšim suprugom Dinom ima dvoje djece, sina Leonea i kćer Taishu.